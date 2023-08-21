Воробьёв назвал срок открытия МЦД-4

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Каждое следующее направление Московских центральных диаметров очень востребовано. И в первой декаде сентября будет открыто МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный. Это очень загруженное направление, как, впрочем, и все. Открытие новой ветки позволит, как и в случае с МЦД-3, почувствовать изменения 1 миллиону человек», – сказал глава региона на еженедельном совещании с руководящих составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.Он отметил, что важное преимущество запуска МЦД – то, что их открытие даёт возможность более активными темпами реализовывать реновацию.
«Транспортная доступность меняет скоростью, меняет экономику. И мы можем расселять больше ветхого и аварийного жилья», – отметил Воробьёв.Ранее он рассказал на заседании, что в Подмосковье расположена 21 станция открывшейся на днях третьей линии Московского центрально диаметра. Сейчас предстоит благоустроить последнюю из них.
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