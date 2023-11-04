Воробьёв о выставке «Россия»: «Очень хотели передать колорит Московской области»

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
В День народного единства на ВДНХ открылась выставка «Россия».
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, стенд, представляющий Подмосковье, сделали интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное — игровая зона.
Андрей Воробьёв считает, что выставка демонстрирует, какая большая и единая страна Россия.
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«По сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью «Добродела»,-объяснил концепцию Андрей Воробьёв.
«У нас живут люди разной национальности, разной веры, и сила в том, чтобы оставаться сплоченными и вместе двигаться вперед — для процветания и развития страны и каждого ее гражданина. С праздником и обязательно приходите на ВДНХ в павильон №75»,-пригласил Андрей Воробьёв жителей и гостей столицы на выставку.Читайте также:
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Мария Фирсова