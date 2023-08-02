Воробьёв: обновлённый Фрязинский лесопарк откроют в августе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Это традиционное место отдыха за многие десятилетия безнадёжно устарело. Мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя. И озеленение, и всё, что касается творчества, детских площадок, здесь на высшем уровне. Туалеты, камеры безопасности – это тоже очень важно. Надеемся, что жители оценят обновлённый парк. У нас большая программа – всего будет 50 парков в лесу. Сейчас их уже 20», – сказал Воробьёв.В лесопарке проложены пешеходные дорожки, велосипедные и лыжные маршруты. Будут оборудованы детская игровая площадка, шахматные столы. Появится событийная площадь со сценой и амфитеатром. Любители активного отдыха смогут потренироваться в воркаут-зоне, поиграть в настольный теннис. Территорию озеленят.
«Мы заинтересованы, чтобы вы могли реализовывать свои проекты. Может это будет торговля, услуги, прокат, питание, какие-то увлекательные творческие кружки. Делаем так, чтобы жителям нравилось в лесопарках, чтобы всё было на современном, достойном уровне», – обратился к предпринимателям губернатор.Управляющий партнёр компании «Кути Катай» Александр Тюльпанов рассказал, что собирается открывать во Фрязинском лесопарке прокат велосипедов, веломобилей и детских электромашинок.
«В Подмосковье стало появляться всё больше новых парковых зон, где можно отдохнуть, позаниматься спортом. Поскольку люди часто приходят семьями, берут сразу несколько единиц техники. Всё это очень востребовано. Мы являемся крупнейшим игроком на рынке проката, у нас шесть точек на ВДНХ, есть пункты во многих городах Московской области – Балашихе, Домодедове, Электростали, Кашире», – поделился планами Тюльпанов.У Алексея Шаклова во Фрязине сеть кафе Fox Box, работающее с помощью фудтраков и мобитраков. Он хочет поставить их в лесопарке. Этот бизнес он запустил полгода назад совместно с партнёром Игорем Батраченко. В этом году предприниматели подали заявку на получение субсидии для приобретения оборудования, и она была одобрена.
«Когда мы увидели создающийся лесопарк, то сразу поняли, что должны быть здесь. Я сам местный, ещё с ребенком гулял здесь по буеракам, это был просто лесок. Первый фудтрак мы открыли недалеко от предприятия «Исток», увидели, что жителям нравится такой формат. Хотим развивать этот бизнес. Воспользовались электронной подачей документов. Оформление составляет всего 7-10 дней», – отметил Шаклов.Руслан Епископян планирует открыть во Фрязинском лесопарке семейное кафе. Часть персонала уже набрана.
Предприниматели отметили быстрые темпы развития парков в Подмосковье. По их словам, это не сравнить с тем, что было ещё несколько лет назад.
Работы по благоустройству парка проводили в рамках программы «Парки в лесу», которая была запущена в Подмосковье в 2021 году. За это время уже привели в порядок 17 лесопарков. Из девяти запланированных на этот год ввели Ольгинский лесопарк в Балашихе, «Авангард» в Электростали, Лобненский лесопарк и Дубровицкий лес в Подольске. Ещё пять откроют до октября.
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