Воробьёв: обновлённый парк Киово в Лобне открыли для посетителей

Компьютерные игры – популярное увлечение, важная часть массовой культуры и отличный способ снять стресс. Часто это увлечение перетекает в профессию: игроки объединяются в команды и участвуют в соревнованиях, становятся важными фигурами в мире киберспорта. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал «Радио 1» почему киберспорт – это не просто гейминг, и как живут настоящие спортсмены виртуальной реальной.