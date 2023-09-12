Воробьёв: обновлённый парк Киово в Лобне открыли для посетителей

Фото: Минкульт МО
В Лобне после благоустройства открылся парк Киово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Этот природный памятник – важная достопримечательность городского округа.
«На территории парка и прилегающей к нему набережной появилось комфортное место для прогулок и отдыха. Мы сохранили и отреставрировали историческую составляющую парка – братскую могилу советских воинов, информационные стенды, памятник героям Великой Отечественной войны», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Как отметил глава региона, на территории обустроили дорожки, обновили спортплощадку, поставили сцену, малые архитектурные формы, современное освещение и видеонаблюдение.
По словам Воробьёва, обновлённый парк Киово станет для жителей ещё одной точкой притяжения и любимым местом отдыха.
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Лора Луганская