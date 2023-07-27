Воробьёв: образовательный комплекс в Мытищах заработает 1 сентября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Школа носит имя Героя Советского Союза, космонавта, почётного гражданина Мытищ Валерия Викторовича Рюмина. Образовательный комплекс его посетила, также лётчик-космонавт, Герой России Елена Кондакова.
«Школа большая, светлая, комфортная. Она практически готова. Уверен, что к 1 сентября будет радовать глаз. Остаётся месяц летних каникул, мы активно готовим школы к новому учебному году. В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тысяч школьников. Ожидается рекордное число первоклашек – 120-125 тыс, в прошлом было около 115 тыс. Задача – сделать так, чтобы все школьники всегда с удовольствием шли учиться», – сказал губернатор.Ранее 200 детей из ЖК «Императорские Мытищи» ходили в школу №29 в соседнем ЖК «Мытищи Лайт». Она находится в километре от жилого комплекса. Однако с сентября ребята будут учиться рядом с домом. Новую школу также смогут посещать ученики из соседних населенных пунктов Болтино, Погорелки, Беляниново, Подрезово и Терпигорьево.
«Мы живём в этом ЖК с момента покупки квартиры. Образовательных учреждений здесь не было, приходилось ходить в частные детсады. Моей младшей дочке два года, а старшая пойдёт в третий класс. Школа очень большая, красиво оформлена, в ней будут даже планетарий и свои музеи. А самое главное – большое количество кружков, в том числе для взрослых. Муж собирается пойти в инструментальный кружок, а я хочу заниматься китайским языком. Будем ходить туда после работы», – рассказала местная жительница Анжелика Баглюк.Школа рассчитана на 1, тыс учащихся. В ней разместят классы и рекреации, лаборатории, мастерские, актовый зал на 400 мест с эстрадой и артистическими, два спортзала для начальной и основной школы, а также читальный зал с IT-зоной.
Преподавательский состав почти сформирован. Большинство учителей тоже живут в ЖК «Императорские Мытищи».
Строящийся садик рассчитан на 320 мест. Там будут групповые помещения со спальнями и игровыми для детей от 1,5 до 7 лет, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищеблок. На прилегающей территории – 13 прогулочных веранд, дорожки и тротуары.
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