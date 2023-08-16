Воробьёв обсудил с активистами Дмитровского округа сферу образования

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с представителями общественных и молодёжных организаций, руководителями предприятий, депутатами, тренерами и спортсменами Дмитровского округа.
Почётный гражданин Дмитровского городского округа, директор Синьковской СОШ Татьяна Довженко в рамках встречи отметила, что муниципалитет хорошо развивается в области образования.
На сегодняшний день проекты в сфере образования не просто интересные по содержанию, но ещё имеют финансовую составляющую.
Татьяна Довженко отметила, что в её школе с 1 сентября выделили ещё 7 ставок для воспитателей групп продлённого дня.
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На сегодняшний день проекты в сфере образования не просто интересные по содержанию, но ещё имеют финансовую составляющую.
«Практически все дети начальных классов, а также пятых-шестых, смогут посещать продлёнку. За это отдельная благодарность. Меняется содержание образования, оно становится все более интересным», — рассказала директор Синьковской СОШ Татьяна Довженко.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сказал, что Московская агломерация растёт во многом потому, что здесь можно найти высокооплачиваемую работу, дать хорошее образование детям.
«За последние годы мы серьёзно прибавили в образовании, и спасибо за это вам, учителя», — отметил губернатор.Читайте также:
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Алиса Сергиенко