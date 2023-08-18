Воробьёв обсудил с общественниками развитие Электростали

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Здесь собрались уважаемые, активные люди, которые любят город, подсказывают, помогают, добились в разных сферах успехов. Мы стараемся работать командой. Хочу за это поблагодарить. Такие встречи являются для нас путеводной звездой. Я благодарен коллегам, своей команде. Мы поставили стараемся в каждом городе решать то, что больше всего беспокоит жителей», – отметил глава региона.Губернатор рассказал, что в Электростали провели большую работу по благоустройству, чтобы у жителей появились места для комфортного отдыха. Однако ещё многое предстоит сделать. В этом году завершится первый этап благоустройства центральной площади в районе ледового дворца спорта «Кристалл». Кроме того, в Подмосковье в этом году благоустроят 11 парков и девять лесопарков.
«У нас парк в Электростали не хуже, чем на Рублёвке или в Мытищах, потому что стандарты одинаковые – дорожки, материалы, которые не размокают, видеонаблюдение, чтобы можно было туда отправить гулять ребёнка», – сказал губернатор.Член городского клуба «Незабудка» пенсионерка Виолетта Матусовна Фридкина рассказала, что губернатор исполнил три её желания: в порядок приведена дорога к СНТ, жителей ул. Советская обеспечены чистой водой, завершается первый этап благоустройства площади перед спорткомплексом.
«Когда мы с вами встречались в Орехово-Зуеве, я попросила реанимировать наш пруд и площадь перед «Кристаллом». Вы пообещали обязательно сделать это в 2023 году. Я ещё пококетничала – мне 80 лет, доживу ли? Вы мне ответили – доживёте! И вот, Андрей Юрьевич, дожила», – поделилась женщина.Руководитель предприятия по производству мебели и предметов интерьера Bogacho Светлана Никулина рассказала, что её бизнес остался на плаву во время пандемии коронавируса благодаря поддержке правительства области, льготам и субсидиям, которые регион тогда выделял предпринимателям.
«Важно, когда я вижу, что государство и бизнес могут найти точки соприкосновения. Это проявилось в трудный для нас период. Мы не знали, что и как делать, следили за постановлениями губернатора, которые выходили чуть ли не каждый день. Была обратная связь, что очень помогало. Получили меры поддержки. Это дало возможность погасить кредит, постарались сохранить рабочие места», – отметила Никулина.Губернатор напомнил, что в регионе действует большое количество мер поддержки бизнеса. Одна из задач – увеличить количество представителей малоги и среднего бизнеса.
«У нас сейчас малого и среднего бизнеса – 25%. Хотим это количество заметно увеличить. Мы пригласили на встречу руководителей предприятий для того, чтобы сказать им слова благодарности. Когда предприятия работают, развиваются, в город приезжает молодёжь. Для этого необходимо жильё. И я очень надеюсь, что в Электростали мы начнем строить его более активно, в том числе для того, чтобы расселить ветхие дома», – сказал Воробьёв.Он добавил, что в следующем году запланирована реконструкция межмуниципальных очистных сооружений, которые принимают стоки из Павловского Посада, Электрогорска и половины Электростали. Эти изменения коснутся 135 тыс жителей.
Читайте также:
Андрей Воробьёв посетил новый парк «Авангард» в Электростали
Воробьёв: в Подмосковье за 10 лет построили и реконструировали более 190 автодорог
Воробьёв: в Подмосковье к запуску МЦД-3 благоустроили территории у 20 станций