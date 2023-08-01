Воробьёв обсудил с общественниками развитие Щёлкова и Фрязина

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы приглашаем на такие встречи самых активных, неравнодушных людей, тех, кто вносит заметный вклад в бизнес, журналистику или меценатство – всё, что важно для человека. В каждом городе есть те, на кого опираются, к кому прислушиваются. И такие встречи позволяют обсуждать и, самое главное, решать новые проблемы», – сказал губернатор.Он поинтересовался у военного журналиста, спецкора ВГТРК, старшего лейтенанта Александра Сладкова, нужна ли дополнительная помощь российским бойцам на передовой. Тот ответил, что главный запрос – отпуска, и попросил губернатора помочь в решении вопроса.
«У нас ребята из Щёлковского округа воюют на самых ответственных направлениях. Подмосковье очень помогало, а мы всё это снимали. Конечно, они рады всему – коптерам, стройматериалам. Но основное – это внимание», – отметил Сладков.По словам Воробьёва, власти Подмосковья взаимодействуют с именными полками. Он также пообещал помочь решить проблему отпусков для бойцов.
«Мы отправляем много гуманитарных грузов. У нас работает Фонд «Защитники Отечества», выезжаем к близким бойцов. Каждый глава знает, какое число семей ждёт своих мужей и сыновей. Внимания много не бывает. А по отпускам посмотрим, как с командирами наладить эту работу», – сказал губернатор.Волонтёр, куратор по работе с активом в Щёлковском отделении «Молодой Гвардии» Ксения Курьянова 2,5 года назад приехала в округ из Донбасса за мужем-военным. Она отметила, что в области поддерживают семьи участников СВО. Активно вовлечены в эту работу и волонтёры.
«Когда началась спецоперация, мы с ребятами начал помогать беженцам. Спасибо большое за Центр поддержки участников СВО и их семей. У нас порядка 50 волонтёров очень активно работают. Плетем маскировочные сети, шьём маскхалаты», – отметила Курьянова.Гендиректор АО «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов заявил, что в Московской области созданы все условия для бизнеса. Он рассказал об открытии нового цеха по производству средств защиты растений, запланированное на начало следующего года. Проект импортозамещения позволит создать 500 рабочих мест.
«После нашей встречи, Андрей Юрьевич, когда я говорил о сложностях, они быстро решились. У нас реализуется совместный с правительством инвестпроект. В этом году закончим расширение и в январе-феврале уже будем работать», – поделился планами Каракотов.Председатель Общероссийского движения предпринимателей и музыкант Андрей Ковалёв назвал меры поддержки бизнеса в Подмосковье большим подспорьем. Три года назад он купил усадьбу Гребнево и сейчас занимается её восстановлением.
«Спасибо губернатору, его команде за то, что делается. Усадьба Гребнево – самый большой частный проект реставрации в России. Когда я её купил, территория была в мусоре и борщевике. Инвестировал почти 800 млн рублей в бюджет области. Половина идёт на строительство набережной для жителей городов Щёлково и Фрязино. Решаем вопрос с электричеством, водоснабжением, канализацией. Спасибо за то, что помогаете восстанавливать усадьбу», – поблагодарил Ковалёв.Он отметил внимание и заботу, с которыми губернатор относится к жителям, в том числе к предпринимателям.
«Открывайте бизнес в Подмосковье, у вас не будет проблем. В регионе есть целая система поддержки МСП. Я, кстати, хочу воспользоваться этими мерами сам. Недалеко от усадьбы будем строить рыбный комбинат. Нам вернут 20% средств, потраченных на капитальное строительство, и 20% – на корма», – рассказал бизнесмен.Главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак отметил изменения в здравоохранении области за последние пять лет.
«Щёлковский перинатальный центр начал работу почти шесть лет назад, и это в корне изменило службу детства и родовспоможения. У нас высокопрофессиональная команда, всё на современном высоком уровне. Главное, мы получаем обратную связь от жителей, беременных, рожениц», – подчеркнул Пастарнак.Он отметил большую роль поддержки губернатора в привлечении специалистов. За счёт таких программ, как социальная ипотека, компенсация стоимости арендного жилья и выделение земельных участков в перинатальный центр удалось привлечь 90 врачей и 170 работников среднего звена.
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