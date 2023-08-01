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Воробьёв обсудил с общественниками развитие Щёлкова и Фрязина

01 августа 2023, 19:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с общественниками Щёлкова и Фрязина. Обсуждали преобразования в городских округах и дальнейшие планы.
«Мы приглашаем на такие встречи самых активных, неравнодушных людей, тех, кто вносит заметный вклад в бизнес, журналистику или меценатство – всё, что важно для человека. В каждом городе есть те, на кого опираются, к кому прислушиваются. И такие встречи позволяют обсуждать и, самое главное, решать новые проблемы», – сказал губернатор.
Он поинтересовался у военного журналиста, спецкора ВГТРК, старшего лейтенанта Александра Сладкова, нужна ли дополнительная помощь российским бойцам на передовой. Тот ответил, что главный запрос – отпуска, и попросил губернатора помочь в решении вопроса.

«У нас ребята из Щёлковского округа воюют на самых ответственных направлениях. Подмосковье очень помогало, а мы всё это снимали. Конечно, они рады всему – коптерам, стройматериалам. Но основное – это внимание», – отметил Сладков.
По словам Воробьёва, власти Подмосковья взаимодействуют с именными полками. Он также пообещал помочь решить проблему отпусков для бойцов.
«Мы отправляем много гуманитарных грузов. У нас работает Фонд «Защитники Отечества», выезжаем к близким бойцов. Каждый глава знает, какое число семей ждёт своих мужей и сыновей. Внимания много не бывает. А по отпускам посмотрим, как с командирами наладить эту работу», – сказал губернатор.
Волонтёр, куратор по работе с активом в Щёлковском отделении «Молодой Гвардии» Ксения Курьянова 2,5 года назад приехала в округ из Донбасса за мужем-военным. Она отметила, что в области поддерживают семьи участников СВО. Активно вовлечены в эту работу и волонтёры.
«Когда началась спецоперация, мы с ребятами начал помогать беженцам. Спасибо большое за Центр поддержки участников СВО и их семей. У нас порядка 50 волонтёров очень активно работают. Плетем маскировочные сети, шьём маскхалаты», – отметила Курьянова.
Гендиректор АО «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов заявил, что в Московской области созданы все условия для бизнеса. Он рассказал об открытии нового цеха по производству средств защиты растений, запланированное на начало следующего года. Проект импортозамещения позволит создать 500 рабочих мест.
«После нашей встречи, Андрей Юрьевич, когда я говорил о сложностях, они быстро решились. У нас реализуется совместный с правительством инвестпроект. В этом году закончим расширение и в январе-феврале уже будем работать», – поделился планами Каракотов.
Председатель Общероссийского движения предпринимателей и музыкант Андрей Ковалёв назвал меры поддержки бизнеса в Подмосковье большим подспорьем. Три года назад он купил усадьбу Гребнево и сейчас занимается её восстановлением.
«Спасибо губернатору, его команде за то, что делается. Усадьба Гребнево – самый большой частный проект реставрации в России. Когда я её купил, территория была в мусоре и борщевике. Инвестировал почти 800 млн рублей в бюджет области. Половина идёт на строительство набережной для жителей городов Щёлково и Фрязино. Решаем вопрос с электричеством, водоснабжением, канализацией. Спасибо за то, что помогаете восстанавливать усадьбу», – поблагодарил Ковалёв.
Он отметил внимание и заботу, с которыми губернатор относится к жителям, в том числе к предпринимателям.
«Открывайте бизнес в Подмосковье, у вас не будет проблем. В регионе есть целая система поддержки МСП. Я, кстати, хочу воспользоваться этими мерами сам. Недалеко от усадьбы будем строить рыбный комбинат. Нам вернут 20% средств, потраченных на капитальное строительство, и 20% – на корма», – рассказал бизнесмен.
Главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак отметил изменения в здравоохранении области за последние пять лет.
«Щёлковский перинатальный центр начал работу почти шесть лет назад, и это в корне изменило службу детства и родовспоможения. У нас высокопрофессиональная команда, всё на современном высоком уровне. Главное, мы получаем обратную связь от жителей, беременных, рожениц», – подчеркнул Пастарнак.
Он отметил большую роль поддержки губернатора в привлечении специалистов. За счёт таких программ, как социальная ипотека, компенсация стоимости арендного жилья и выделение земельных участков в перинатальный центр удалось привлечь 90 врачей и 170 работников среднего звена.

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Минприроды Карелии обратилось к дачникам с призывом вовремя собирать урожай, чтобы не привлекать медведей
01 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto/DrDjJanek

Министерство природы Карелии обратилось к дачникам с просьбой вовремя убирать весь урожай с грядок и кустов, чтобы не привлекать медведей. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.
В обращении указано, что животных весьма привлекает еда, за которую не приходится бороться или добывать с большим трудом. Это созревшие яблоки, груши, вишни, сливы, черноплодная рябина. Чтобы случайно не наткнуться на своем дачном участке на медведя, зашедшего полакомиться на дармовщину, сотрудники Минприроды рекомендуют вовремя собрать весь урожай. Тогда хищнику ничего не останется, кроме как уйти обратно в лес.

Также не следует оставлять на участке или поблизости от него мусор и съедобные отходы. Сгнившие фрукты необходимо куда-нибудь увозить, не выбрасывать их на территории садоводства, иначе их запах также может привлечь зверя. О случаях приближения медведей к населенным пунктам нужно немедленно сообщать в Минприроды.

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#отходы
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Авиакомпания «Туркменистан» временно приостановила прямые рейсы до Москвы
01 августа 2023, 19:29

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания «Туркменистан» не будет совершать рейсы из Ашхабата в Москву. Об этом написано на сайте компании.
Такое решение авиакомпания приняла из-за нестабильной воздушной обстановки над Москвой. Приостановка полётов пока что действует до 22 августа. 

Сообщается, что на данный момент единственный маршрут, соединяющий Россию и Туркменистан – это Ашхабат – Казань. Его будут выполнять авиакомпании «Туркменские авиалинии» и S7. 

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина увеличит число атак беспилотников на территорию России. 

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#самолет
#россия
#авиакомпания
#ограничение
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В Петербурге не станут выключать фонтаны на День ВДВ
01 августа 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге не планируется выключение фонтанов на День ВДВ, который будет отмечаться завтра, 2 августа.
В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что все городские фонтаны будут работать в обычном режиме режиме с 9:00 утра до 22:00 часов вечера.

«Но, если наши специалисты увидят массовое неподобающее поведение горожан у конкретных фонтанов, скорее всего, они будут отключены», – добавили в беседе с «Петербургским дневником» представители пресс-службы.

До этого сообщалось, что в Петербурге действует запрет на купание в фонтанах. Он не прекращает своё действие и в жаркие дни. Уточняется, что в фонтане можно получить травму или сломать оборудование самого фонтана.

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#санкт-петербург
#фонтан
#вдв
#город
#праздник
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Исследование: Треть россиян делают уборку по дому каждый день
01 августа 2023, 18:25

Фото: istockphoto.com/Popartic

Исследование SYNERGETIC показало, что 34% россиян убираются дома каждый день.
Такое же число граждан (34%) убираются в доме раз в неделю.

При этом, 76% граждан делают уборку своими силами, 10% заказывают уборку. Большинство делает уборку или каждый день (34%), или раз в неделю (34%).

Как передаёт Газета.ру, почти половина россиян моет пол хотя бы раз в неделю, каждый третий делает это несколько раз в неделю.

Кроме этого, исследование аналитиков продемонстрировало, что для поддержания чистоты в доме люди пользуются специальными средствами.

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#уборка
#общество
#исследование
#россияне
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Мострансавто раздаст пассажирам 5 000 бутылок с водой
01 августа 2023, 18:21

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Перевозчики общественного транспорта предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик, в связи с погодными условиями.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с перевозчиками для обеспечения комфортного передвижения пассажиров в автобусах и пригородных поездах организовали раздачу питьевой воды на остановках, станциях и вокзалах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья Мострансавто раздаст пассажирам 5 000 бутылок с водой.  

«Мобильные пункты раздачи воды организуют таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов. «Напомним, что если пассажиру или человеку, находящемуся рядом, стало плохо, необходимо немедленно обратиться к водителю, работнику автовокзала или автостанции. Вам обязательно помогут», — отметили в Мострансавто.

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#акции
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Жители Подмосковья заключили соцконтракты на 130 млн рублей
01 августа 2023, 18:13

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Жители Московской области, оказавшиеся в ​сложной жизненной ситуации, заключили социальные контракты ​общей суммой 130 миллионов рублей.
Жители Московской области, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, заключили социальные контракты общей суммой 130 миллионов рублей. 

«Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела - это более 380 контрактов, на поиск работы заключено 354 контракта», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Благодаря проекту «Социальный контракт», жителям Подмосковья оказывают помощь при поиске работы, при открытии собственного дела и в преодолении трудной жизненной ситуации.

Максимальная выплата по социальному контракту составляет 350 тысяч рублей.

Подать заявление на оформление социального контракта можно на региональном портале госуслуг.

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Капремонт «Кадетского корпуса» в Химках завершают с опережением графика
01 августа 2023, 18:08

Фото: администрация г. о. Химки

В Сходне завершили общестроительные работы по капремонту школы-интерната «Кадетский корпус». Их провели с опережением графика на две недели, рассказали на совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.
«В ближайшее время установим в кабинетах новое оборудование и мебель. Как и планировали, дети вернутся в обновлённый «Кадетский корпус» уже 1 сентября», – отметил Волошин.
В школе учатся почти 300 детей. Два старших профильных класса курирует Следственный комитет России. Ребята проходят особую программу подготовки.

К капитальному ремонту образовательного учреждения приступили в феврале. Проведены внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем, обновлён фасад. К 15 августа закончат пусконаладочные работы, монтаж оборудования и мебели, приступят к уборке внутренних помещений. Территорию школы-интерната благоустроят.

Работы проводят в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Ход строительства контролировали муниципальные депутаты, общественники и родители учеников. 

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#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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В конце текущей недели в столичном регионе ожидается жара до 34°
01 августа 2023, 17:56

Фото: iStock/lamyai

Уже в конце текущей недели с 6 августа в столичном регионе ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 34 градусов. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До 28-30 градусов ожидается 4 августа, 30-32 градуса 5 августа, а очень жаркая погода будет 6 и 7 августа: в эти дни ожидается до плюс 29-34 градусов», - цитирует ТАСС синоптика.

Уточняется, что этот период станет самым жарким за нынешнее лето. По словам специалиста, высокая температура может пагубно влиять на здоровье людей. В жару специалисты рекомендуют правильно одеваться, добавить в привычный рацион фруктов и соблюдать питьевой режим.  Рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание,  дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.

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#режим
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Жители Видного пострадали от укусов загадочных насекомых
01 августа 2023, 17:38

Фото: Istockphoto / globalmoments

Жителей Ленинского городского округа начали терроризировать неопознанные насекомые. В Видновскую городскую больницу с жалобами на болезненные укусы уже обратились более 20 человек, пишет МК.
По словам пострадавших, неизвестные особи напоминают скорпионов, но были светлого цвета и меньше по размерам. Место укуса быстро опухает, долго болит и зудит.
 
Сообщается, что одна девушка поймала насекомое у себя на голове в черте города. Испугавшись, она стряхнула существо и поспешила уйти. Ей удалось избежать укуса.
«Если вас укусило неизвестное насекомое, важно сразу обратиться за медицинской помощью. В ожидании врача обработайте место укуса антисептиком, чтобы предотвратит инфицирование раны. Наложите повязку из стерильного бинта, приложите лёд или холодный компресс, чтобы яд не распространялся», – посоветовал врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.
Он добавил, что нужно обязательно принять антигистаминные препараты, которые не дадут развиться аллергической реакции, и как можно больше пить. 
 
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