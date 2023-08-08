Воробьёв обсудил со старостами пяти муниципалитетов развитие сельских территорий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска развитие сельских территорий. Он поблагодарил их за ежедневную работу и вовлечённость в жизнь своих сёл и деревень.
«Население растёт, и многоквартирные дома строятся, но ИЖС больше. В сельской местности у нас 1,8 млн жителей. А вообще, по регистрации МВД, в Подмосковье около 11 млн. И когда человек постоянно живёт в селе, в деревне, ясно, что качество жизни здесь мы должны обеспечивать. Дороги, вода, газ – это базовые потребности», – сказал глава региона.Он попросил сельских старост задать волнующие их вопросы и рассказать, как идёт диалог с муниципальной и региональной властью.
Предприниматель, лидер общественного движения «Включи Волоколамск», общественный представитель Агентства стратегических инициатив Фёдор Степанов рассказал губернатору об аналоге регионального портала «Добродел» – «Доброрубе». В этом чате жители напрямую общаются с местной администрацией.
«Вещи, которые требуют оперативного решения, на 90% проходят через этот чат. Автобусы не приходят, ещё что-то – все быстро реагируют», – рассказал Степанов.Он также предложил учредить в Подмосковье конкурс старост, который поможет обмениваться опытом и развиваться. Губернатор эту идею поддержал.
«Я часто говорю коллегам, что проблемы происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Поэтому и глава отдела, и глава округа, и губернатор постоянно должны быть в коммуникации вне зависимости от «Добродела», «Доброруба». Не было ни одной встречи, чтобы мы просто друг другу улыбались. И наше сегодняшнее общение это доказывает», – подчеркнул Воробьёв.Староста д. Ангелово городского округа Красногорск Николай Григорьев предложил создать путеводитель по уникальным деревням и сёлам, чтобы о них узнало как можно больше людей. Например, в Красногорске есть церкви XV–XVI веков, которые могут быть интересны для туристов.
Староста деревни Елгозино городского округа Клин Ольга Панкратова работает фельдшером в Петровской медицинской амбулатории. Муж Ольги в феврале ушел добровольцем в зону СВО.
«У нас в городском округе есть свой чат – «Клин здесь». Как и в любом другом муниципалитете, если возникла проблема, сразу все бегут на помощь. Мой муж сейчас стоит на защите, чтобы мы здесь могли спать спокойно. Огромная вам благодарность, Андрей Юрьевич, что с вашей помощью мы можем передавать весточки нашим родным и близким», – отметила Панкратова.Губернатор отметил, что забота о бойцах на передовой и их близких – одна из приоритетных задач.
«Те, кто находится на передовой, должны понимать, что мы их поддерживаем – отправляем вещи, оснащение, обмундирование, технику. Но взрослые мужчины, герои, говорят, что самое ценное – не берцы и паёк, а рисунок ребёнка или письмо. Сначала был удивлён, но понял, что для них это очень важно», – поделился глава региона.Староста деревни Боблово городского округа Клин Николай Бойков поблагодарил за ремонт дорог в населённом пункте и рассказал о переменах за несколько лет.
«У нас отремонтировали участок от Таракановского шоссе до трассы А-108. Потом положили по всей деревне асфальт с ливнёвкой, сделали волейбольную и футбольную площадки, песочницу для детей, облагородили пруд», – перечислил Бойков.Староста деревни Артёмки Татьяна Шинкарчук рассказала, что вместе с коллегами из местного ДК проводит культурные мероприятия для жителей близлежащих населённых пунктов.
«Я работаю руководителем Дорского дома культуры. Благодаря помощи вашей команды у нас был ремонт. Всем коллективом мы ездим по малым деревням, где нет клубов, и проводим праздники во дворе», – рассказала Шинкарчук.Она добавила, что жители очень рады и даже приезжают из соседних деревень.
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