Воробьёв объявил о готовности всех подмосковных школ к новому учебному году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас все школы готовы к 1 сентября. В этом году видим рост числа учащихся, стараемся, чтобы и форма, и содержание соответствовали. Предыдущий учебный год мы закончили успешно, высоко котируемся по качеству образования. Регион – в лидерах. ВПР, олимпиады, ЕГЭ, ОГЭ, различные соревнования показывают, что и педагоги, и ученики оправдывают вложения, инвестиции в систему образования», – отметил Воробьёв.На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций.
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