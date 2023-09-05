Воробьёв объявил о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Подольск удостоен почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что президент Владимир Путин поддержал соответствующее предложение первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и ветеранов Подольска.
«В годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, здесь находились госпитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. А о подвиге Подольских курсантов, которые насмерть стояли и защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве, помнит вся страна. Знаю, что жители долго ждали такого статуса для своего родного города. Спасибо Владимиру Владимировичу», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Решение о присвоении городу почётного звания было принято по итогам заседания федерального оргкомитета «Победа».
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Лора Луганская