Воробьёв объявил о снижении стоимости проезда почти в 2,5 раза с запуском новых МЦД

Фото: Минтранс МО
«Мы открываем МЦД-3 чуть раньше срока. Ещё будет МЦД-4. Для Московской области это очень важное, комфортное сообщение. Проезд будет стоить почти в 2,5 раза дешевле – 65 рублей. Сейчас он стоит 180», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».По его оценке, первые два МЦД хорошо зарекомендовали себя.
«Современный транспорт – комфортный, удобный и доступный. Это имеет определяющее значение для качества жизни. Первые два МЦД зарекомендовали себя очень хорошо. Они популярны, растёт количество перевозок», – отметил губернатор.По словам Воробьёва, открытие МЦД-3 положительно скажется на качестве жизни 1 млн человек. А до 2030 года территории, которые получат дальнейшее развитие только на этом направлении, будут насчитывать 2 млн человек.
Ранее сообщалось, что 17 августа в рамках масштабной экспозиции «Год нового транспортного каркаса» на Московском урбанистическом форуме президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин откроют пассажирское движение по МЦД-3. Он связал Ленинградское и Казанское железнодорожные направления.
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