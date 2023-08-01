Воробьёв: очистные сооружения в Щёлкове запустят на полную мощность досрочно

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Очистные сооружения в Щёлкове запустят на полную мощность досрочно – в ноябре. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход завершение работ.
Это самые крупные очистные в Подмосковье, работа которых охватывает более 700 тыс жителей четырёх городских округов – Пушкино, Щёлково, Королёв и Фрязино. Построенный более полувека назад объект не справлялся с нагрузкой. Это привело к появлению неприятного запаха, на который жаловались жители.
Реконструкция стала самой масштабной в рамках нацпроекта «Экология». Завершить работы планировали в 2024 году, но уже сейчас готовность составляет 99%.
На Щёлковских очистных сооружениях обновили всю систему, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Мощность объекта выросла на 25%.
Читайте также:
В Щёлкове новую школу откроют к 1 сентября
Эколог Шингаркин рассказал о состоянии Москвы-реки
В России предложено ремонтировать ливнёвки за счет штрафов
Реконструкция стала самой масштабной в рамках нацпроекта «Экология». Завершить работы планировали в 2024 году, но уже сейчас готовность составляет 99%.
«Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая спасла огромное количество городов Подмосковья. Здесь, в Щёлкове, была весьма сложная ситуация, особенно летом. Невозможно было находиться на улице из-за запаха. Президент инициировал нацпроект, и сегодня ведётся масштабная модернизация очистных. В Щёлковские инвестировано порядка 18 млрд рублей. Строители сдают объект досрочно. Жители уже могут спать с открытыми окнами», – сказал губернатор.Он подчеркнул, что правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове. Следующий по плану – Павловский Посад. Везде будут применены современные технологические решения. Оборудование – полностью отечественное, а иногда и подмосковное.
На Щёлковских очистных сооружениях обновили всю систему, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Мощность объекта выросла на 25%.
«У нас поменялась схема очистки. Она исключает плохо пахнущую фракцию первичных отстойников. Ещё одна инновация – доочистка. Здесь стоят фильтры, на которых оседают остаточные взвеси, выходящие из вторичных отстойников. И одна из самых инновационных технологий – УФ-обеззараживание. Оно заменило хлорирование воды. Ультрафиолет безопасен для биофлоры водоёмов и уничтожает 99% болезнетворных бактерий – стафилококки, кишечные палочки», – рассказал главный инженер проекта Денис Еркаев.Сегодня мощность Щёлковских очистных сооружений – 160 тыс кв м в сутки. На полную мощность – 400 тыс «квадратов» – планируют выйти в ноябре.
«Я присутствовала на встрече с губернатором в конце 2020 года, когда здесь ещё была большая стройка. Это грандиозное сооружение, говорю это как инженер-проектировщик. Масштаб модернизации поражает. А главное, совсем не чувствуется запах», – сказала местная жительница Валентина Моренова.С 2020 года в Подмосковье завершена реконструкция четырёх крупных очистных сооружений – в Подольске, Шатуре, Одинцове и Мытищах. Это повлияло на жизнь 435 тыс человек.
Читайте также:
В Щёлкове новую школу откроют к 1 сентября
Эколог Шингаркин рассказал о состоянии Москвы-реки
В России предложено ремонтировать ливнёвки за счет штрафов
Лора Луганская