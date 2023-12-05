Воробьёв осмотрел протвинский лицей после первого за 62 года капремонта

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли прибывшей из ДНР женщине получить российский паспорт, через суд женщине исправили в документах неверную дату рождения, которой не было в календаре. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.