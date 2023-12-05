Воробьёв осмотрел протвинский лицей после первого за 62 года капремонта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в лицее в городском округе Протвино, где провели первый капремонт с 1961 года. Глава региона приехал в образовательное учреждение проверить его работу, пообщаться с учениками, директорами и педагогами городского округа.
В здании отремонтировали помещения, заменили крышу, инженерные сети и сантехнику, переоборудовали пищеблок, поменяли мебель, частично обновили фасад и благоустроили территорию. Работы завершили в октябре. Во время капремонта дети учились в двух корпусах средней школы №3.
По его словам, также продолжается поиск учителей, так как с каждым годом растёт число школьников, и спрос на педагогов увеличивается.
Воробьёв осмотрел кабинеты истории, биологии, спортзал, подарил школьникам волейбольные и баскетбольные мячи.
На встрече с директорами и учителями Серпухова обсудили меры поддержки работников образования. В Подмосковье активно реализуется программа привлечения специалистов. Так, в этом году социальную ипотеку получили 73 учителя.
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«У нас серьёзные планы развития большого наукограда Серпухов. Президент поддержал нас. Будем облагораживать и сам Серпухов, и Противно, и Пущино. Уже есть ряд крупных проектов. Надеемся, что жители замечают перемены. Мы ежегодно приводим в порядок в Подмосковье 60-65 школ. Эту школу открыли в октябре», – отметил Воробьёв.
«Необходимо позаботиться и о тех, кто работает, и пригласить новых учителей. Поэтому и на муниципальном, и на региональном уровнях откроем ряд дополнительных программ – например, по аренде жилья», – заявил губернатор.Лицей задумывался, как экспериментальное учебное заведение для детей с повышенным уровнем мотивации к изучению точных наук. В начальной школе по каждой дисциплине занятие ведёт учитель-предметник. В 7 классе реализуется программа «Курчатовский класс», созданная по инициативе Курчатовского института. Также по два часа в неделю проводятся дополнительные занятия по генетике и биотехнологии. А в 10 классе организован «Предпринимательский класс».
«Я пришла в лицей в 2007 году, и каждый год мы что-то ремонтировали. Но я понимала, что безопасность и обеспечение жизнедеятельности – прежде всего. Коммуникации здесь были ещё 1961 года, поэтому зданию требовался ремонт. Изначально в нашем лицее было три основных профиля – физмат, потому что Протвино – город физиков, а также биохим и соцэконом. И эту марку мы держим», – рассказала директор лицея Татьяна Кащеева.В состав лицея входят учебный корпус и два дошкольных отделения. В них учатся около 600 детей, преподают свыше 60 учителей.
«После капремонта лицей стал куда более современным. И как будто больше пространства стало, шире коридоры, уютнее кабинеты. Много наших выпускников поступают в хорошие вузы. Я планирую идти по направлению, связанному с IT», – сказал ученик лицея Илья Микеев.С 1991 года лицей с золотой медалью закончили 40 ребят. 10 лицеистов стали лауреатами премии президента России, 123 – стипендиатами премии губернатора Московской области.
Воробьёв осмотрел кабинеты истории, биологии, спортзал, подарил школьникам волейбольные и баскетбольные мячи.
На встрече с директорами и учителями Серпухова обсудили меры поддержки работников образования. В Подмосковье активно реализуется программа привлечения специалистов. Так, в этом году социальную ипотеку получили 73 учителя.
«Я приехала в Подмосковье из Калужской области пять лет назад. И причина только одна – здесь есть программа социальной ипотеки. Прошла отбор и получила сертификат. Моя школа расположена близко от места жительства. Раньше я тратила на дорогу полчаса, а теперь – всего лишь пять минут. Протвино – уникальный город, чистый. Красота просто», – сказала учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» Виктория Черепова.
«Мне 22 года, работаю в гимназии учителем английского языка, пришла туда почти сразу после университета. Как молодой специалист получаю ежемесячную выплату 6 тыс рублей. Ещё от правительства выделяется пособие в 150 тыс рублей – в первый год выплачивается 50 тыс, во второй – 100 тыс. Живу в городском округе Протвино, пока не планирую отсюда уезжать, и, возможно, подам документы на получение социальной ипотеки», – сказала Анна Хасанова.
«А я из Серпухова. Образование у нас развивается большими темпами. За последние годы построили три новых школы и три пристройки. Капремонт провели в трёх школах и ещё в трёх ждем в следующем году. А на прошлой неделе открыли большой долгожданный современный детский сад в микрорайоне имени Ногина», – поделилась директор школы №18 города Серпухова Мария Арсеньева.Благодаря президентской программе в Подмосковье ежегодно капитально ремонтируют около 60 школ. В этом году обновили 62, план на следующий год – 45 зданий.
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Лора Луганская