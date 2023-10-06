Воробьёв открыл в Физтех-лицее крупнейший в России детский технопарк

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в Физтех-лицее в Долгопрудном самый большой в России детский технопарк. Наряду с начальной школой на 425 мест и кампусом для проживания он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного по инициативе главы региона.
«Сегодня мы имеем возможность поздравить наших любимых, дорогих преподавателей, передовиков, новаторов, наставников, объединяющих талантливых ребят, которые хотят добиться успеха в жизни и сделать много добрых дел. Спасибо нашему президенту, поддержавшему этот смелый проект, строителям, сумевшим запустить его раньше срока. Это всё для вас, одаренных ребят, которые хорошо учатся, прославляют нашу страну уже в юном возрасте на олимпиадах и различных соревнованиях», – сказал Воробьёв на церемонии открытия.Он подчеркнул, что технологии в современном мире имеют определяющее значение.
«Хочу поздравить всех педагогов – творческих, креативных, настойчивых, вселяющих веру в каждого ребёнка. Вы молодцы! Мы искренне благодарны членам попечительского совета, его председателю Андрею Юрьевичу Воробьёву, потому что такое чудо, как здесь, – единственное сегодня в России», – заявила директор Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Марина Машкова.Учащиеся будут работать в технопарке над краткосрочными проектами, а также использовать его инфраструктуру для собственных разработок, создания стартапов, получения авторских свидетельств и патентов.
«При поддержке Московской области и правительства России на базе Физтех-лицея мы сделали самый большой технопарк в стране. Здесь более 50 лабораторий, созданных с различными инженерно-техническими компаниями. Ребята смогут применять свои идеи и стать соавторами многих работ компаний. У нас подписано соглашение с более 60 организациями-лидерами российского технологического и IT-сектора», – рассказал директор технопарка Андрей Богданов.В Долгопрудном также прошел Попечительский совет АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы и Всероссийского естественно-научного школьного кластера. В нём приняли участие Андрей Воробьёв, руководители компаний, негосударственных институтов, образовательных центров, фондов и ректоры вузов.
Читайте также:
Воробьёв проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа и пообщался со студентами
Андрей Воробьёв вручил награды и премии учителям Подмосковья
Воробьёв пожелал Сухину удачи в конкурсе на должность главы Богородского округа
Лора Луганская