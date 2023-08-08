Воробьёв открыл в Солнечногорске историческую тропу к могиле Татищева

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уральский проект приурочен к 300-летию Екатеринбурга, которое будут отмечать 12-19 августа. Благоустройство тропы поддержали правительство Подмосковья и Российское военно-историческое общество.
«Стараемся дорожить партнёрством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры и технологий. Хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество. Благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну– Достоевского, Чехова, Менделеева и Татищева», – сказал Воробьёв.Могила Татищева – объект культурного наследия федерального значения. Она находится на Рождественском погосте. Ранее тропинка, ведущая от деревни Шахматово, была заросшей и узкой. Сейчас её расширили до 2,5 м, уложили деревянные настилы, проложили мосты через овраги. На маршруте появились скамейки, освещение, урны и информационные щиты.
«Несколько месяцев назад, выступая перед учителями в Доме правительства Московской области, я рассказал о проекте РВИО по возрождению усадьбы Татищева, которая десятилетиями разрушалась. Через две недели я поехал в Екатеринбург, где, беседуя с губернатором Свердловской области и мэром города, узнал, что они тоже возрождают память Татищева. Выяснилось, что мы соседи. Они делают тропу вместе с Московской областью, а мы вместе с Подмосковьем возрождаем усадьбу «Болдино», – рассказал Мединский.Он отметил, что Василий Татищев был первым профессиональным русским историком, предшественником Карамзина. В усадьбе «Болдино» завершил свои крупнейшие труды – «История Российская» и «Собрание законов древних русских».
«Хочу поблагодарить Владимира Ростиславовича, Андрея Юрьевича, уральское землячество за то, что в канун 300-летия Екатеринбурга удалось реализовать этот проект. Это слияние современности и истории. Василий Никитич Татищев – уникальный человек, который много сделал для страны. Я уверен, что это станет серьёзным познавательным проектом для молодёжи, людей, которые живут в Подмосковье и Москве. Они будут сюда приезжать и узнавать о Татищеве», – отметил Куйвашев.
В открытии исторической тропы участвовала и правнучка Татищева Марианна Дмитриевна. Она – профессор, кандидат исторических наук, долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры, возглавляла также Фонд «Содействия сохранения наследия В.Н. Татищева». Автор книги «600 лет роду Татищевых».
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