Воробьёв отметил, что строительство дорог важнейший проект в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Россия 24» рассказал, что в проект «Развитие Московского транспортного узла» входит радикальное расширение,модернизация и строительство концессионных дорог и железнодорожных путей.









«Это важнейшая программа, которая направлена на решение проблем качества жизни в контексте транспорта и перемещения жителей Подмосковья. <…>Сегодня мы действительно открываем и МЦД, и построили порядка 40 ж/д переездов, которые важны для населенных пунктов. Самое главное и ЦКАД и М12, ЮЛА, которую мы запустим по востоку Подмосковья Все это позволяет развиваться и экономики и экономить время каждому человеку,» - подчеркнул Андрей Воробьёв.





Стоит отметить, что по словам губернатора в следующем году будет решен вопрос Мытищинского узла. Будет сделана концессионного дорога порядка 17 км и реконструкция Пироговского шоссе. Также он отметил, что «это в совокупности очень важно для этого густонаселенного муниципального округа».



