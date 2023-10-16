Воробьёв отметил, что строительство дорог важнейший проект в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Россия 24» рассказал, что в проект «Развитие Московского транспортного узла» входит радикальное расширение,модернизация и строительство концессионных дорог и железнодорожных путей.
«Это важнейшая программа, которая направлена на решение проблем качества жизни в контексте транспорта и перемещения жителей Подмосковья. <…>Сегодня мы действительно открываем и МЦД, и построили порядка 40 ж/д переездов, которые важны для населенных пунктов. Самое главное и ЦКАД и М12, ЮЛА, которую мы запустим по востоку Подмосковья Все это позволяет развиваться и экономики и экономить время каждому человеку,» - подчеркнул Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что по словам губернатора в следующем году будет решен вопрос Мытищинского узла. Будет сделана концессионного дорога порядка 17 км и реконструкция Пироговского шоссе. Также он отметил, что «это в совокупности очень важно для этого густонаселенного муниципального округа».
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Мира Полтева