Воробьёв отметил, что транспорт является одним из приоритетных направлений работы правительства

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Мы практически избавились от наличных платежей, но есть нюансы. Ваша задача обеспечить транспортное обслуживание, культуру на другом, более высоком уровне», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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