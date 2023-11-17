Воробьёв отметил положительную реакцию жителей на комплексный ремонт домов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что комплексный ремонт жилых многоквартирных домов имеет положительный отклик граждан.
Андрей Воробьёв выступил на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда региональных операторов
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Кроме этого, он подчеркнул что количество объектов планируется увеличить.
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капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
«С каждым годом подрядчик, который работает с фондом становится более профессиональным и приобретает новые компетенции которые он направляет на улучшение универсальных работ. В Подмосковье мы видим что наиболее положительных эффект от жителей мы получаем, когда производим комплексный ремонт домов. <…> Ежегодно в Московской области мы ремонтируем 4,5 тысячи домов», - отметил губернатор Московской области.
Кроме этого, он подчеркнул что количество объектов планируется увеличить.
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Мира Полтева