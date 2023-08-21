Воробьёв поблагодарил Федеральное Собрание за принятые законы

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Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Те законы, которые сейчас весной приняло Федеральное Собрание, большое спасибо им за это: и по газовой безопасности, и по паркам в лесах, и по праву жителей выбирать управляющую компанию — сейчас это можно делать уже цивилизованным путем, раньше часто эти подписи, так скажем, были недостоверны», — сказал губернатор Московской области в ходе встречи с президентом России.Читайте также:
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Алиса Сергиенко