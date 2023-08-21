Воробьёв поблагодарил Федеральное Собрание за принятые законы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с Владимиром Путиным назвал тему транспорта ключевой для Подмосковья. Так он ответил на замечание президента России о большой нагрузке на дорожную сеть в регионе. Он заявил, что при поддержке главы государства построено более 20 путепроводов и сейчас строятся ещё четыре.