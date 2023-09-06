Воробьёв поблагодарил Рошаля за вклад в медицину Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
«Леонид Рошаль посвятил лечению детей только в Московской области 21 год. Это хороший пример, это важные поступки в жизни огромного количества людей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на IV Съезде детских врачей.Леонид Рошаль — выдающийся советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор.
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.
Читайте также:
В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи.
В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей.
У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию.
Алиса Сергиенко