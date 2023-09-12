Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важно команды в достижении результата. Поблагодарил глав округов, всех, кто на местах и выполняет эффективно свою работу.
«Я хочу поблагодарить жителей. Мы получили высокий результат на очень высокой явке. Если декларируешь, что команда это — сила, то так оно и происходит. Там где есть качественное общение, там есть и результат. Человек голосует не тогда, когда ты решил за него все проблемы, а тогда, когда он понимает, что те вопросы, которые стоят, будут решены. Ещё раз слова благодарности жителям и тем, кто на местах», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах — это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, чего хочет житель.
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. По данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.
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