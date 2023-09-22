Воробьёв: подмосковное образование перенимает всё самое умное в современной педагогике

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу всех приветствовать, поздравить с начавшимся учебным годом. Это всегда важно, потому что в школы приходят миллионы наших детей. И мы надеемся и как родители, и как организаторы педагогического процесса, что каждый следующий год будет успешным. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в зале, за ваши профессионализм, вовлечённость и за ещё одно очень важное качество – желание искать новое и щедро делиться этим с нашими учениками. Мы с большой радостью знакомимся со всеми командами-участницами и готовы перенимать всё самое лучшее и самое умное», – отметил Воробьёв.Финал Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» стартовал в Подмосковье. Открытие состоялось в Доме правительства Московской области. Это самый масштабный профессиональный конкурс страны в сфере образования
«Подмосковью посчастливилось принимать конкурс в этом году, потому что наш великолепный, прекрасный педагог Дмитрий Владимирович Лутовинов одержал победу в 2022-м. Но время летит, и каждый год – это новые вызовы, новые методы, способы в воспитании и в педагогической деятельности», – отметил губернатор.В Год педагога и наставника конкурс проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили во всех регионах России. В финал вышли 90 лучших учителей из всех регионов страны.
Церемония награждения состоится 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце.
Педагоги из Подмосковья становились победителями конкурса в 2012, 2013 и 2022 годах.
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