Воробьёв пообещал поддержать благоустройство «Яблоневого сада» в посёлке Успенский

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин попросил губернатора Московской области Андрея Воробьёва поддержать проект благоустройства «Яблоневого сада» в посёлке Успенский. В ходе рабочей встречи с губернатором он рассказал, что в муниципалитете идёт работа и по благоустройству. За последние годы привели в порядок парк «Серебряный», сквер имени Ленина, Ремесленную улицу, обустроили Братскую могилу.
«В прошлом году прошло голосование, в котором победил проект благоустройства «Яблоневого сада» в посёлке Успенский. Он был образован ещё при графе Шереметьеве. Мы прошли экспертизу, все виды согласований с Министерством благоустройства. Это 80 млн рублей. Большая просьба поддержать проект», – обратился Павлихин к Воробьёву.Глава региона ответил, что это место очень любят жители, поэтому на его благоустройство будут выделены необходимые средства:
«Мы обязательно поддержим, дадим 100 млн рублей, 20 млн – на детские площадки и карусели», – заверил губернатор.Ещё одной важной темой встречи стало расселение ветхих и аварийных домов. 74 жителя пяти в прошлом году получили новые квартиры. До 2025-го должны переселить ещё 49 человек из трёх домов.
В 2022 в больницы и поликлиники округа поставили 13 единиц медоборудования, в том числе тяжёлого – электрокардиографы, аппарат ИВЛ и многие другое. В плане на этот год – ещё 34 единицы.
В прошлом году в Серебряных Прудах капитально отремонтировали Узуновскую школу. А 1 сентября этого года после масштабного обновления откроет флагманская начальная школа им. Чуйкова. На 2024 – 2025 годы запланирован капремонт четырёх объектов – Совхозной, Шеметовской и Клемовской школ и детсада №5.
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Лора Луганская