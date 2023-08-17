Воробьёв попросил содействия Путина в завершении модернизации трассы «Урал»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил поддержки президента России Владимира Путина для завершения модернизации трассы М-5 «Урал». Глава региона выступил на церемонии открытия движения по МЦД-3.
«Владимир Владимирович, я к вам обращался по поводу трассы М-5 «Урал», и вы дали команду по модернизации обхода посёлка Октябрьского, где живёт большое количество людей. Сейчас хочу ещё раз обратить внимание, попросить поддержки. Там финальная стадия. Желательно бы нам завершить работы для того, чтобы восточное направление тоже поехало с хорошей скоростью», – сказал Воробьёв на церемонии.Трасса М-5 «Урал» – самая протяжённая федеральная автомобильная дорога в России. Её длина вместе с подходами составляет 3255 км. Магистраль связывает 11 регионов. К концу 2027 года её планируют целиком привести в нормативное состояние.
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Лора Луганская