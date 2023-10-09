Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области действует масштабная программа капитального ремонта детских садов. Министерствам и руководителям муниципалитетов необходимо держать процесс на контроле и рассказывать жителям о ходе работ, особенно когда речь идут о параллельном капремонт. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы ведём капремонт детских садов. Параллельный и капитальный ремонт – это тема, которую всегда нужно сопровождать, объяснять логику и ход работ. Дело в том, что любой закрытый детский сад предполагает переполненные группы поблизости», – пояснил губернатор на совещании с руководящим составом правительства и главами городских округов.По словам главы региона, ход капремонта детсадов в Подмосковье имеет решающее значение. Главы муниципалитетов должны ответственно и внимательно относится к этому процессу и обеспечивать своевременную готовность объектов.
«Мы 1 сентября были в Одинцове. К нам с главой городского круга Андреем Робертовичем Ивановым подходили мамы и говорили, что детский сад открыли, там было всё хорошо. Но капитальный ремонт начался в другом детском саду, и группы стали чуть ли не по 40 человек», – обозначил проблему губернатор.Всего в Московской области 457 тыс детей ходят в детский сад, а в этом году прибавилось ещё 7 тыс детсадовцев.
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Лора Луганская