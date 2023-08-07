Воробьёв поручил обеспечить безопасность в местах отдыха граждан в регионе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В подмосковном регионе зафиксировалась устойчивая теплая погода, в связи с чем жители проводят много времени на свежем воздухе.
«Конечно, здесь очень важно обеспечивать и безопасность, зная, что министерство внутренних дел и вся команда взаимодействуют, работают в части обеспечения безопасности. Плюс, конечно, МЧС задействовано. Я хочу коллег поблагодарить и обратить внимание: в дальнейшем уделять внимание безопасности», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
Экстренные службы будут дежурить в местах притяжения жителей Подмосковья до конца лета.
Госавтоинспекция проведет рейды в более 300 местах притяжения.
Жителям Подмосковья напомнили меры безопасности при катании на лодках.
Алиса Сергиенко