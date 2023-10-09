Воробьёв поручил следить за уборкой подмосковных дорог осенью и зимой

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Непогода пришла в Подмосковье. Профильным ведомства необходимо тщательно подготовиться к уборке дорог, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Дороги – это важное направление. И реагенты, и песчаная смесь, и исправность техники как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям. Особое внимание в осенне-зимний период стоит обращать на циклоны, а также продолжать контролировать уборку дорог в цифровом формате», – сказал губернатор на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.Он добавил, что новые микрорайоны в Люберцах, Химках, Ленинском городском округе, Красногорске и Мытищах также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог.
Читайте также:
Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил Владимира Путина с 71-летием
Воробьёв открыл в Физтех-лицее крупнейший в России детский Технопарк
Андрей Воробьёв вручил награды и премии учителям Подмосковья
Лора Луганская