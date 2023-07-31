Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня обсудим очень важную тему вместе со специалистами, которые занимаются содержанием парков. Мы встречаемся с жителями, и запрос на благоустройство парков очень большой. Мы видим радикальный рост посещений. Здесь всё имеет значение – туалеты, парковки, наличие торговли и услуг в парках. Приятно, когда инвесторы вкладывают средства в аттракционы. Нужно узнать, что ещё наши жители хотели бы иметь в парках», – сказал губернатор на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.Воробьёв отметил, что власти Подмосковья находят ресурсы, чтобы привести в порядок традиционные городские парки, которые помнят и знают разные поколения.
«Благодаря поддержке президента и Госдумы принят закон, который помогает нам благоустраивать ещё и лесопарки», – отметил глава региона.Он подчеркнул, что большая программа благоустройства малых городов должна предусматривать ритмичную работу по благоустройству парков и их содержанию
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