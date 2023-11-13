Воробьёв поручил создать робота Женю для помощи жителям Подмосковья в решении проблем ЖКХ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области создадут робота Женю, который поможет жителям региона быстро дозвониться в управляющую компанию и решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Важно информировать жителей, своевременно давать ответ на вопрос, когда будет решена та или иная проблема. Мы видим случаи, когда житель не может дозвониться до своей управляющей компании. Наиболее яркий момент был в Лопатинском городского округа Воскресенск, после чего я дал задание нашим министерствам цифровизации и ЖКХ подготовить решение и запустить робота Женю, который сегодня будет официально анонсирован», – сказал губернатор на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.Он напомнил, что в Подмосковье уже есть опыт эффективного использования подобных роботов.
«Во времена коронавируса наше подразделение здравоохранения вынуждено было искать какие-то умные, современные решения. И робот Светлана, который был введён, снял огромную нагрузку и помог огромному количеству людей получить помощь и доходчивую информацию. Аналог мы предлагаем к внедрению в системе ЖКХ. Роботы, которые используют искусственный интеллект, учатся. Надеюсь, что этот робот будет учиться гораздо быстрее, чем предыдущее поколение», – отметил глава региона.Обращаясь к вице-губернатору Подмосковья Евгению Хромушину, Воробьёв выразил надежду, что работа по созданию робота будет выполнена качественно и с практической пользой для человека.
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