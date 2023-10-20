Воробьёв посетил один из лучших университетов Китая

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Для губернатора Московской области Андрея Воробьёва провели экскурсию в университете Цинхуа в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня мы посетили университет Цинхуа – один из лучших ВУЗов Китая и мира в целом. Он был создан более века назад. Здорово, что здесь ребята могут развивать свои способности не только в инженерных и естественных науках, кибернетике, химии, ИТ-технологиях, но и в спорте, раскрывать творческий потенциал. <…> », -поделился Андрей Воробьёв.Кроме этого, он подчеркнул, что Подмосковье постоянно уделяет большое внимание образованию и перенимать положительный международный опыт
Также при университете работает средняя школа Цинхуа, в которой губернатор тоже побывал с экскурсией.
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Мира Полтева