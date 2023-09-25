Воробьёв потребовал форсировать расселение ветхого жилья в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ветхое жильё на территории Подмосковья требует форсированного расселения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, эта тема касается десятков и сотен тысяч жителей региона. В этом году завершается первый этап программы по расселению аварийного жилья, начинается второй.
«Считаю эту работу сложной, но, как показывает опыт всей страны, очень востребованной. Жильё, которое часто называют ветхим, нуждается в форсированном расселении. От скорости и качества реализации этой программы зависит качество жизни десятков, сотен тысяч семей», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Он напомнил, что сегодня в Подмосковье остались не только старые пятиэтажки, но и двухэтажные, которые требуют срочного расселения.
«Ключевое здесь – диалог, общение с жителями. Те, кто переселяется, должны понимать, куда и когда они переселяются, в какие условия», – заявил Воробьёв.Губернатор добавил, что главы муниципалитетов также должны рассказывать жителям о строительстве домов, которое ведётся в уже заселенных микрорайонах. Он отметил положительный опыт Москвы в реновации и комплексном развитии территорий.
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Лора Луганская