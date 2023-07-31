Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Главы городских округов должны уделить внимание капремонту школ, чтобы работы не пришлось потом переделывать. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Напоминаю очень важный момент: заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета. Всему, что происходит в школе по капремонту и строительству, нужно уделить внимание, чтобы работы не пришлось потом переделывать. Школы должны работать на должном уровне», – подчеркнул Воробьёв в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее Воробьёв заявлял, что в Подмосковье каждый год ремонтируют около 60 школ.
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Лора Луганская