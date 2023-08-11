Воробьёв: поврежденные при взрыве квартиры в Сергиевом Посаде будут восстановлены

Фото: пресс-служба губернатора МО/Дмитрий Белицкий
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Сергиевом Посаде проводится штаб на месте взрыва. По его словам, в ближайшее время поврежденные в результате ЧС квартиры и дома будут восстановлены.
«Нужно как можно скорее вернуть город к нормальной жизни, восстановить дома и инфраструктуру. По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения», - рассказал глава региона.
Он подчеркнул, что все будет восстановлено в ближайшее время. Назначены специальные бригады для осмотра пострадавших квартир. Все повреждения будут устранены.
При этом некоторые машины можно будет перемещать только после осмотра сотрудниками правоохранительных органов. Однако губернатор отметил, что процедуры в рамках уголовного дела будут максимально ускорены, для того, чтобы можно было оперативно начать оценку нанесенного ущерба.
Кроме того, по словам главы Московской области, семьям погибших при взрыве выплатят по два миллиона рублей. Денежная компенсация полагается и всем пострадавшим при ЧС.
Читайте также:
На месте взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде завершен разбор завалов
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек
В Сергиевом Посаде остановлены поиски без вести пропавших
Элина Позднякова