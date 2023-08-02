Воробьёв поздравил подмосковных десантников с Днём ВДВ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В вашем лице хотел бы поздравить всех, кто служит в Воздушно-десантных войсках. Хочу поблагодарить вас и всех, кто находится сегодня на выполнении боевых задач. Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами – кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления», – сказал губернатор.
«Мне кажется, что в этом братстве, в этом уважительном отношении друг к другу и есть успех наших Воздушно-десантных войск. Хочу пожелать всем здоровья, чтобы те задачи, которые стоят, были успешно выполнены. Вы на нас можете рассчитывать, мы всегда будем стараться вам помогать», – заверил глава региона.Бригада управления ВДВ – уникальное соединение. Это десантники и связисты одновременно. Военнослужащие регулярно проводят стрельбы, марш-броски с полной выкладкой, преодолевают полосы препятствий, изучают приёмы рукопашного боя и владению оружием.
«Спасибо, Андрей Юрьевич, за то, что нашли время и приехали сегодня поздравить личный состав бригады. Сегодня мы провели торжественное построение, собрали ветеранов ВДВ, вручили награды, подарки, грамоты, провели концерт. Главное, что отличает десантника, – особое состояние духа. Он готов выполнить любую задачу», – отметил врио командира бригады, гвардии подполковник Александр Панфилов.В бригаде служат более ста женщин.
«Я подписала контракт и здесь уже три года. Любовь к парашютным прыжкам и привела в Вооружённые силы. Я являюсь членом сборной России по парашютному спорту, участником многих соревнований по воинскому многоборью», – рассказала гвардии ефрейтор, укладчик парашютов Елизавета Третьякова.Она добавила, что заканчивала кадетский класс, поэтому с армией знакома с детства.
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