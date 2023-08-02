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Воробьёв поздравил подмосковных десантников с Днём ВДВ

02 августа 2023, 17:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил личный состав тактического соединения Воздушно-десантных войск с Днём ВДВ. Соединение базируется в деревне Медвежьи Озёра в городском округе Щёлково.
С 2015 года бригада носит почётное наименование «гвардейская». Её подразделения выполняют задачи по налаживанию связи, посадке самолётов с группами десантников, установлению навигации авиатехники, в том числе в зоне СВО.
«В вашем лице хотел бы поздравить всех, кто служит в Воздушно-десантных войсках. Хочу поблагодарить вас и всех, кто находится сегодня на выполнении боевых задач. Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами – кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления», – сказал губернатор.

Он отметил, что, где бы он ни был, всегда заметно, как командиры и рядовые выполняют общую задачу.
«Мне кажется, что в этом братстве, в этом уважительном отношении друг к другу и есть успех наших Воздушно-десантных войск. Хочу пожелать всем здоровья, чтобы те задачи, которые стоят, были успешно выполнены. Вы на нас можете рассчитывать, мы всегда будем стараться вам помогать», – заверил глава региона.
Бригада управления ВДВ – уникальное соединение. Это десантники и связисты одновременно. Военнослужащие регулярно проводят стрельбы, марш-броски с полной выкладкой, преодолевают полосы препятствий, изучают приёмы рукопашного боя и владению оружием.
«Спасибо, Андрей Юрьевич, за то, что нашли время и приехали сегодня поздравить личный состав бригады. Сегодня мы провели торжественное построение, собрали ветеранов ВДВ, вручили награды, подарки, грамоты, провели концерт. Главное, что отличает десантника, – особое состояние духа. Он готов выполнить любую задачу», – отметил врио командира бригады, гвардии подполковник Александр Панфилов.
В бригаде служат более ста женщин.
«Я подписала контракт и здесь уже три года. Любовь к парашютным прыжкам и привела в Вооружённые силы. Я являюсь членом сборной России по парашютному спорту, участником многих соревнований по воинскому многоборью», – рассказала гвардии ефрейтор, укладчик парашютов Елизавета Третьякова.
Она добавила, что заканчивала кадетский класс, поэтому с армией знакома с детства.

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#спецоперация
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#подмосковье
#московская область
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Великобритания назначила дипломата Найджела Кейси новым послом в России
02 августа 2023, 18:52

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт. Об этом сообщают на сайте правительства.
Сообщается, что Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. С начале 2000-х годов он служил первым секретарем посольства Великобритании в Москве.

Напомним, Дебора Броннерт представляла Великобританию в России с начала 2020 года.

Ранее Россия эвакуировала из Судана часть своих дипломатов и других россиян, потребовавших помощи. В Судане наблюдается нестабильная военная обстановка. Из-за постоянных столкновений, из города Порт-Судан были вывезены дипломаты ранее переведённого из Хартума российского посольства. Также с просьбой об эвакуации выступили граждане России, находящиеся в стране и желающие вернуться на Родину.

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#россия
#оборудование
#великобритания
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В Подмосковье нейросеть научили точно определять бездомных собак
02 августа 2023, 18:48

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье в рамках пилотного проекта искусственный интеллект научили выявлять бездомных собак с точностью 86%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«Уже проанализировано 70 тыс изображений, и обучение нейросети продолжается. В пилотном проекте задействовано 1300 камер системы «Безопасный регион», – рассказали в министерстве.
Применение технологий искусственного интеллекта для отслеживания бездомных собак в России реализуют впервые. Система анализирует полученные изображения и фиксирует животных по определённым критериям. Это, например, наличие рядом с собакой хозяина, поводка, намордника, перемещение животного в стае. 
 
Все данные будут передавать для организации отлова. Затем животных вакцинируют, чипируют и поместят в приюты. 
 
В перспективе систему планируют научить самостоятельно определять маршрут передвижения животного. Завершение тестирования и старт работы нейросети планируют на ноябрь.

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#искусственный интеллект
#бездомные собаки
#животные
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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В России могут установить единовременные выплаты для подготовки к школе
В ГД призвали произвести единовременную выплату для подготовки к школе
02 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о начислении единовременных выплат для подготовки ребенка к школе из-за подорожания школьной формы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе», - говорится в документе.

По ее словам, подобная мера необходима для семей с низкими доходами, так как стоимость школьной формы резко выросла. Также поднялись цены на канцтовары и другие предметы, необходимые школьникам.

При этом 20 тысячам детей из подмосковных многодетных семей в августе перечислят новую выплату в размере 7 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Мособлдумы. В июне региональный парламент принял закон об установлении новой ежегодной выплаты в 7 тыс рублей для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

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#семьи с детьми
#парламент
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В Вологде кота Беляша из спасательной службы отстранили от работы из-за лишнего веса
02 августа 2023, 18:36

Фото: istockphoto/Nils Jacobi

Кот Беляш, который работает в Аварийно-спасательной службе Вологды, временно отстранён от службы из-за лишнего веса и отравления.
Об этом сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте». Кот начал работу в службе с мая 2023 года. В июне он потолстел и застрял между батареей и стеной. Сотрудники посадили Беляша на диету.

«Кто-то его втихую подкармливал. Ну и как понимаете, диета не дала результатов. С горем пополам доказали всем, что диета ему необходима», — сообщают спасатели.
Кота кормили строго по часам,  но его это не устроило. Он  съел что-то на улице и отравился. Один из сотрудников забрал кота домой, чтобы вылечить. В ближайшее время Беляш вернётся на службу.

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#кот
#спасатели
#диета
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Кравцов предложил создать программу для поддержки победителей олимпиад
02 августа 2023, 18:12

Фото: сайт Кремля

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что в России необходимо создать программу по поддержке победителей олимпиад, а также тех учеников, которые набрали более 95 баллов в ЕГЭ.
«У нас есть предложение создать, может быть, специальную комплексную программу по поддержке победителей международных и всероссийских олимпиад. Также ребят, которые набрали свыше 95 баллов в ЕГЭ», - сказал Кравцов.

Напомним, Кравцов совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустина встретился с победителями международных олимпиад по естественным наукам.

Таким образом, по словам Кравцова, к реализации данной программы можно привлечь такие ведомства, как Минпромторг, Минцифры, Минобрнауки.  При этом Кравцов обратился к Мишустину с просьбой поддержать данную инициативу.

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#школы
#егэ
#минпромторг
#минобрнауки
#минпросвещения
#минцифры
#рф
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Автоэксперт Кадаков назвал тупиковой идею о штрафах за вождение СИМ в нетрезвом виде
02 августа 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/Kathrine Andi

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что идея ввести штрафы за вождение средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде является тупиковой, поскольку без камер контролировать электросамокатчиков и велосипедистов очень сложно.
«Это либо тупиковая инициатива, либо нужно в массовом порядке вводить контролёров. Это целый пласт, который нужно прописать в законодательстве. То есть сама по себе инициатива «давайте штрафовать» — это верхушка айсберга, надо ещё прописать и отрегулировать кучу всего. Поэтому это всё легко пишется на бумаге, но очень сложно реализуемо», — пояснил в беседе с RT Кадаков.

При этом, он отметил, что реализация подобного проекта возможна только в крупных городах.

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#самокат
#велосипед
#пдд
#штрафы
#дорога
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла восстановить право на единовременную выплату бойцу СВО
02 августа 2023, 18:07

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился участник специальной военной операции Алексей с вопросом восстановления права на единовременную выплату военнослужащему.

К Ирине Фаевской обратился участник спецоперации Алексей из Подольска, который во время службы в зоне спецоперации он получил ранение, за которое установлена выплата в размере 3 миллионов рублей, которую ему не выплачивали.

В настоящее время заявитель находится на реабилитации после ранения в санатории Подмосковья.

«Чтобы помочь Алексею решить его вопрос, я обратилась в военную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В настоящий момент выплата установлена и перечислена мобилизованному в полном объеме на его банковский счет», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Ведомство сообщает, что единовременная выплата по ранению в размере 3 миллионов рублей, установленная Указом Президента Российской Федерации, не влияет на получение других выплат, предусмотренных действующим российским законодательством.

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В среду вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла
02 августа 2023, 18:03

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В среду вечером, 2 августа, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает о затруднении движения на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Пятницком, Дмитровском, Носовихинском, Щелковском, Новорязанском и Симферопольском шоссе.

Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

При возникновении чрезвычайной ситуации, звоните в 112.

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#телефон
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#минтранс
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Подмосковные семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление на новую выплату онлайн
02 августа 2023, 17:58

Фото: Минсоцразвития МО

Для подмосковных семей с детьми-инвалидами стала доступна подача заявления на новую ежемесячную выплату в 18 тыс рублей в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Эту выплату анонсировал в своем обращении губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Получить выплату могут семьи с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, у которых III степень ограничения по самообслуживанию, а доход на каждого члена семьи меньше 34,5 тыс рублей. 
 
Подать заявление родители могут со 2 августа на региональном портале госуслуг
 
Социальная программа бессрочная, однако выплата назначается семье на год. Затем необходимо подать электронное заявление.

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Подмосковье ищет медработников