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Воробьёв поздравил школьников с началом учебного года

01 сентября 2023, 09:20
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

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Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил школьников с 1 сентября.
«Начало учебного года — это всегда много хлопот, забот, переживаний за наших детей — по себе это знаю, сегодня мы с сыновьями тоже идём на линейку. Спасибо Вам дорогие учителя, Вы помогаете, воспитаете наших детей, мы понимаем, что родители стоят за Вашей спиной. С такой командой педагогов нам всё по плечу», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Также, Андрей Воробьёв отметил важность начала учебного года у выпусников этого года. Губернатор пожелал выпускникам и их родителям сил, терпения и удачи в этом учебном году. А всем школьникам глава Подмосковья пожелал новых побед в учёбе, творчестве и спорте.

«В добрый путь! Хорошего, успешного учебного года. Мы вас любим и уверен, будем гордиться», — добавил Андрей Воробьёв.
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Опрос ФОМ: более половины жителей России положительно оценивают работу Путина
01 сентября 2023, 11:01

Фото: сайт Кремля

Результаты опроса Фонда «Общественное мнение» показали, что 77% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина.
При этом, около 11% респондентов плохо отозвались о работе президента, а 12% затруднились с ответом.

Кроме того, опрошенные рассказали, доверяют ли они президенту. Так, 76% заявили, что доверяют, 14% скорее не доверяют, а 11% затруднились с ответом.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 25 по 27 августа текущего года. В нём приняли участие 1,5 тысячи граждан России из 104 населённых пунктов 53 субъектов страны в возрасте от 18 лет. Методом опроса стало интервью. Уточняется, что погрешность в статистических данных не превышает 3,6%.

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#владимир путин
#опрос
#россияне
#статистика
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Озвучено имя победительницы конкурса «Миссис Россия Земля — 2023»
Победительнице конкурса «Миссис Россия Земля — 2023» стала 44-летняя пермячка
01 сентября 2023, 10:47

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Победительницей конкурса «Миссис Россия Земля — 2023» стала 44-летняя жительница Перми Екатерина Волочкова, сообщает URA.RU.
«Я понимала, что у меня очень небольшой шанс на победу. Мне 44 года, а самой ближайшей по возрасту сопернице — 35 лет. Но я знала, что качественно сделала свою работу, была на голову выше конкуренток в творческом конкурсе. Поэтому, когда меня назвали «Миссис Россия Земля», я подумала: «Кать, ты получила хорошую награду за свои труды», - прокомментировала ситуацию Волочкова. 

Победительница строго подчеркнула, что ее победа - результат командной работы творческого коллектива, который помогал ей с образом, танцем и видеовизиткой. Отдельную благодарность за поддержку она выразила своим близким - мужу, сыновья и друзьям. 

Отмечается, что у Волочковой в Перми свой собственный бизнес. Она руководит сетью турагентств. 

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#россия
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#красота
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МВД РФ: размещать гаджеты на лобовом стекле разрешено, если они не закрывают обзор
01 сентября 2023, 10:24

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Устанавливать гаджеты на лобовое стекло автомобиля разрешено, если они не ограничивают обзор для водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Напомним, что с 1 сентября вступили в силу изменения, касающиеся правильности эксплуатации транспортных средств. Одно из них гласит, что под запрет попало размещение гаджетов на лобовом стекле автомобиля.

Однако в МВД уточнили, что это актуально только в том случае, если предметы, размещённые на стекле, перекрывают обзор для водителя.

Соответственно, размещать видеорегистраторы, крепления для навигатора или телефона, транспондеры для проезда по платных трассам и другое по-прежнему разрешено.

В ведомстве также отметили, что такое правило действовало и ранее.

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#мвд
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#изменения
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Школьники в Херсонской области хотят учить украинский язык
Минобрнауки Херсонской области рассказало о желании первоклассников учить украинский язык
01 сентября 2023, 10:04

Фото: iStock/Smederevac

Ученики 1-4 классов в новых регионах России заявили о желании учить украинский язык, сообщает RTVI со ссылкой на Минобрнауки.
«64% детей хотят изучать украинский факультативно. Это у нас дети 1–4-го классов», - прокомментировали ситуацию в министерстве по Херсонской области. 

Украинский также захотели изучать в Запорожской области. При этом, в Минобрнауки отметили, что новые учебники будут поставлены до середины сентября.

Несмотря на то, что ученики некоторые ученики младших классов хотят ​изучать украинский язык, как родной, первым языком в школьной программе, ​безусловно, останется русский, заключили в министерстве.

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#школьники
#украина
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Утром 1 сентября подмосковные дороги загружены на 3 балла
01 сентября 2023, 10:00

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 1 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. В первый день осени на дорогах зафиксировано больше 912 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений. 

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#шоссе
#минтранс
#пробки
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Лавров назвал неоценимым вклад Примакова в основы российской внешней политики
Лавров: Примаков внес неоценимый вклад в основы внешней политики
01 сентября 2023, 09:58

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на торжественной церемонии в Областной гимназии имени Е. М. Примакова, посвященной Дню знаний.
Лавров заявил, что имя Примакова, которое носит гимназия, связано с событиями, которые имеют важное значение в жизни российского государства и его становления.    

Министр отметил, что государственный деятель оказал влияние на формирование внешней политики, что сохраняет актуальность на сегодняшний день. Примаков навсегда останется в памяти, как великий дипломат и ученый, подчеркнул Лавров. Он также обратился к ученикам и попросил, чтобы своими делами и учебой, выпускники и учащиеся были достойны памяти Примакова. 

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#министр
#дипломат
#лавров
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Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил школьников с Днём знаний
01 сентября 2023, 09:51

Фото: Фотобанк Московской области

Председатель Московской областной Думы и Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов поздравил первоклассников, школьников, родителей и учителей с началом учебного года.
«Дорогие ребята, учителя, родители и все жители Московской области! Поздравляю вас с Днём знаний! 1 сентября для нас всегда наполнен радостным волнением, мечтами и ожиданиями от предстоящего учебного года.  Для первоклассников – это первый самостоятельный шаг в будущее, для всех учащихся – очередная важная ступень на пути к знаниям», — написал в своем официальном телеграм-канале председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Председатель Мособлдумы отметил, что на территории Подмосковья предпринимаются все меры для получения детьми качественного и доступного образования. 

В этом учебном году в подмосковные школы идёт порядка миллиона учеников, из которых 120 тысяч – первоклассники.
«В этот день хочу от всего сердца пожелать всем учащимся, чтобы очередной учебный год получился интересным и вдохновляющим. Пусть тяга к знаниям и желание изучать мир откроет для вас новые жизненные перспективы!», — добавил Игорь Брынцалов.
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Лавров выступает в гимназии имени Примакова
Лавров выступил перед учащимися международной гимназии им. Примакова
01 сентября 2023, 09:44

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров в День знаний принял участие в посвященной началу учебного года торжественной церемонии в Областной гимназии имени Е. М. Примакова.
В рамках своего выступления на торжественной церемонии, министр поздравил первоклассников с новым учебным годом и пожелал им успешно войти в новое для них качество жизни - в школу. Глава российского внешнеполитического ведомства также обратился к 11-классникам учебного заведения и пожелал им сделать выбор, который поможет им состояться в жизни.  

Лавров обратил внимание на профессиональный преподавательский состав гимназии и самые современные образовательные методики. 

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Депутат Госдумы Сокол в тяжелом состоянии
В «Единой России» сообщили о тяжелом состоянии депутата Госдумы Сокола
01 сентября 2023, 09:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от «Единой России», кандидат на пост губернатора Хакасии Сергей Сокол находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграмм-канале партии.
Госпитализированного депутата посетил секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак.  

По его словам, состояние Сокола тяжелое. Медики приняли решение о проведении консилиума, результаты которого позже будут оглашены. Сенатор выразил лова благодарности врачам и пожелал депутату скорейшего выздоровления.  

По имеющейся информации, причиной госпитализации Сокола стала острая кишечная непроходимость и венозный тромбоз. В настоящее время депутат находится в реанимации, уточнила пресс-служба партии. 

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