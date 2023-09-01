Воробьёв поздравил школьников с началом учебного года.

«Начало учебного года — это всегда много хлопот, забот, переживаний за наших детей — по себе это знаю, сегодня мы с сыновьями тоже идём на линейку. Спасибо Вам дорогие учителя, Вы помогаете, воспитаете наших детей, мы понимаем, что родители стоят за Вашей спиной. С такой командой педагогов нам всё по плечу», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Также, Андрей Воробьёв отметил важность начала учебного года у выпусников этого года. Губернатор пожелал выпускникам и их родителям сил, терпения и удачи в этом учебном году. А всем школьникам глава Подмосковья пожелал новых побед в учёбе, творчестве и спорте.
«В добрый путь! Хорошего, успешного учебного года. Мы вас любим и уверен, будем гордиться», — добавил Андрей Воробьёв.Читайте также:
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