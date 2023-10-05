Воробьёв пожелал Сухину удачи в конкурсе на должность главы Богородского округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал удачи главе Богородского городского округа Игорю Сухину в конкурсе на эту должность. В октябре этого года у Сухина истекает срок полномочий.
«Вы живёте и работаете в Богородском округе давно. Хочу вас настроить на серьёзную, ответственную и, самое главное, результативную работу, а также пожелать, чтобы и вы, и ваша команда были в тонусе. А планы, которые мы поддерживаем и реализуем вместе, должны выполняться в срок», – подчеркнул губернатор.Воробьёв и Сухин провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.
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Лора Луганская