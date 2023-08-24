Воробьёв предложил будущим лидерам России подумать над применением ИИ в работе с обращениями граждан

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Лидеры России» – хороший трамплин для тех, кто стремится создавать и внедрять всё самое передовое, реализовывать свои проекты и менять жизнь людей к лучшему. В этом году впервые проводится региональный этап. В Подмосковье за звание лидеров России борются около 200 участников. Мы им предложили подумать, как использовать искусственный интеллект для эффективной коммуникации с жителями, бизнесом и НКО. К нам ежедневно по разным каналам поступает порядка 5 тыс обращений жителей, и для каждого нужно найти ответ», – сказал губернатор.В Подмосковье выстроена система работы с обращениями граждан. Только на портал «Добродел» с 2015 года направлено более 7,5 млн сообщений о проблемах. Все заявки были отработаны. В обновлённую версию приложения внедрили нейросеть. Теперь пользователь загружает туда фото, и искусственный интеллект сам определяет проблему по одной из 13 самых популярных категорий. В их числе – ямы, мусор, освещение, борщевик, реклама и так далее.
Инфоцентр заработал в начале 2023 года. Он координирует деятельность пресс-служб региональных ведомств, администраций городских округов, областных и муниципальных СМИ. Там собирают и отрабатывают всю информацию, которая появляется в соцсетях и СМИ.
«В нашем Инфоцентре мы включаемся в проблемы людей сразу, как только видим новость в пабликах и СМИ. Важно ответить на каждое беспокойство. Поэтому и новостную повестку мы строим на том, что волнует людей. Сотрудники центра создают новости, подгружают их в систему «Терминал», а модератор раздает их по редакциям», – рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.По его словам, до конца года планируется внедрить искусственный интеллект, который будет создавать варианты уникальных текстов для различных сайтов и пабликов.
«Если участникам «Лидеров России» удастся придумать что-то принципиально новое, мы сможем внедрить это в Подмосковье. После экспертной оценки лучшие проекты будут представлены губернатору Андрею Воробьёву», – заключил Духин.Федеральный конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится с 2017 года по поручению президента. За всё время на участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из 150 стран. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта.
Участники сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа, который включён в программу впервые. Его проходят более 3 тыс управленцев из всех регионов страны и ещё 23 стран. Подмосковье представляют более 20 команд из почти 200 человек.
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