Воробьёв предложил создать единую платформу для развития искусственного интеллекта

Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» запустили проект «Точки притяжения» для поиска площадок где можно будет проводить мероприятия Росмолодежи и партнерских организаций. Об этом сообщили в ФГБУ «ЦСМС».