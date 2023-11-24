Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил создать единую платформу для развития искусственного интеллекта. Он выступил на конференции Artificial Intelligence Journey 2023.
Глава региона надеется, что в этом году Госдума примет закон об искусственном интеллекте, смысл которого заключается – в разметке данных.
По мнению губернатора, это могло бы привлечь специалистов к работе в Подмосковье.
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«Если мы будем на единой платформе, то скорость внедрения искусственного интеллекта, как я это понимаю, хотя не глубокий профессионал, будет совершенно другой. Если бы такое поручение было дано, все регионы и все институты могли бы на открытой базе создавать эти сеты», – сказал Воробьёв
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Лора Луганская