Воробьёв принял участие в заседании Президиума Госсовета в Великом Новгороде

Фото: правительство Московской области
Президент РФ Владимир Путин провёл в Великой Новгороде расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросу развития рынка труда в России.
В расширенном заседании Президиума Государственного Совета приняли участие руководители регионов, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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