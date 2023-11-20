Воробьёв призвал глав муниципалитетов усилить работу с участниками СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв глав муниципалитетов усилить работу с участниками спецоперации.
«Хочу поблагодарить глав за отдачу и активное взаимодействие внимание и заботу. Главы активно взаимодействуют в рамках защитники отечества и с командирами. Знаю, что абсолютное большинство глав в эту работу вовлечены. Наша задача, особенно в преддверии праздников, когда ребята находятся на передовой, еще раз посмотреть, какие мероприятия мы может предложить и чем мы можем дополнительно помочь», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что на прошлой неделе губернатор Московской области посетил Таманскую дивизию и встречался семьями военнослужащих, с мамами и женами, а также командирами.
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Мира Полтева