Воробьёв призвал создать в парках комфортные условия для посетителей и бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Для нас очень важно всё, что связано с содержанием парков. Задача – чтобы там были максимальные удобства для посетителей, чтобы были созданы условия для прихода бизнеса. Аттракционы ли это, мороженое, рестораны, различные кружки – во всём этом мы очень заинтересованы», – сказал губернатор.Виталий Арутюнян организовал парк аттракционов «ЧайЛэнд» в Мытищах. Он предложил оформлять аттракционы в парках можно определенной символикой. Например, в Королёве это могла бы быть космическая тематика, в Раменском – гжельская роспись.
«В нашем парке «ЧайЛэнд» около 50 аттракционов. Летом мы всегда украшаем парк цветами. К нам оформляются подростки на несложные позиции, где молодёжь лучше находит контакт с детьми. Считаю нормальным, когда дети с 14 лет могут подработать», –– отметил Арутюнян.Руководитель сообщества «Нежный бизнес» Татьяна Яцкова – инициатор идеи создания дизайн-маркета «Ежевика». Это платформа и сеть, где предприниматели могут выставлять свои товары. Она отметила, что порой у малого бизнеса есть проблемы с помещениями, и было бы полезно создать коворкинг-центры или арт-центры в новых жилых комплексах. Там можно было бы размещать товары, оказывать услуги, проводить мастер-классы.
«Здорово, что бизнес имеет возможность участвовать в развитии городских парков. Наш дизайн-маркет «Ежевика» – это ярмарка локальных брендов. У меня производство десертов без сахара. Я знакомлю жителей города со своей продукцией, приглашаю в свою кофейню. Сейчас тема здорового питания становится популярной. Спасибо за меры поддержки для бизнеса со стороны региона», – поблагодарила Яцкова.Предприниматель Сергей Андреев развивает бизнес в парке с 2008 года. У него есть галерея фудкорт. Он отметил, что в Подмосковье создают всё более подходящие условия для бизнеса. Осенью он планирует запустить фитнес-клуб. Земельный участок для этого уже получил.
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