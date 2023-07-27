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Воробьёв призвал создать в парках комфортные условия для посетителей и бизнеса

27 июля 2023, 19:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побеседовал в Мытищах с предпринимателями, ведущими бизнес в парках. Они рассказали о реализованных проектах и поделились идеями развития территорий, где отдыхают жители и гости Подмосковья.
«Для нас очень важно всё, что связано с содержанием парков. Задача – чтобы там были максимальные удобства для посетителей, чтобы были созданы условия для прихода бизнеса. Аттракционы ли это, мороженое, рестораны, различные кружки – во всём этом мы очень заинтересованы», – сказал губернатор.
Виталий Арутюнян организовал парк аттракционов «ЧайЛэнд» в Мытищах. Он предложил оформлять аттракционы в парках можно определенной символикой. Например, в Королёве это могла бы быть космическая тематика, в Раменском – гжельская роспись.

«В нашем парке «ЧайЛэнд» около 50 аттракционов. Летом мы всегда украшаем парк цветами. К нам оформляются подростки на несложные позиции, где молодёжь лучше находит контакт с детьми. Считаю нормальным, когда дети с 14 лет могут подработать», –– отметил Арутюнян.
Руководитель сообщества «Нежный бизнес» Татьяна Яцкова – инициатор идеи создания дизайн-маркета «Ежевика». Это платформа и сеть, где предприниматели могут выставлять свои товары. Она отметила, что порой у малого бизнеса есть проблемы с помещениями, и было бы полезно создать коворкинг-центры или арт-центры в новых жилых комплексах. Там можно было бы размещать товары, оказывать услуги, проводить мастер-классы.
«Здорово, что бизнес имеет возможность участвовать в развитии городских парков. Наш дизайн-маркет «Ежевика» – это ярмарка локальных брендов. У меня производство десертов без сахара. Я знакомлю жителей города со своей продукцией, приглашаю в свою кофейню. Сейчас тема здорового питания становится популярной. Спасибо за меры поддержки для бизнеса со стороны региона», – поблагодарила Яцкова.
Предприниматель Сергей Андреев развивает бизнес в парке с 2008 года. У него есть галерея фудкорт. Он отметил, что в Подмосковье создают всё более подходящие условия для бизнеса. Осенью он планирует запустить фитнес-клуб. Земельный участок для этого уже получил.

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#московская область
#губернатор
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#парки
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Жители Московской области смогут проголосовать на любом удобном участке
Избиратели Московской области получили возможность проголосовать на удобном избирательном участке
27 июля 2023, 19:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность на выборах Губернатора Московской области проголосовать на удобном для избирателя участке, вне зависимости от места регистрации.
Жители Московской области могут воспользоваться правом проголосовать на выборах по месту фактического нахождения.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществом при голосовании, необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с 24 июля по 4 сентября. Подать заявление можно в МФЦ, ЦИК или посредством портала «Госуслуги». 

Подробности размещены на сайте Избирательной комиссии Московской области. 

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#подмосковье
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#цик
#мфц
#госуслуги
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В Грузии остались недовольны прибытием российского лайнера
Прибывший из Сочи в Батуми круизный лайнер с россиянами вызвал скандал в Грузии
27 июля 2023, 19:05

Фото: iStock/Denis Kabanov

Круизный лайнер с россиянами на борту, прибывший из Сочи в Батуми, спровоцировал скандал в Грузии. Об этом сообщает издание «Тбилисская неделя».
Причиной разногласий стало то, что грузинские оппозиционеры полагают, что лайнер может подпадать под действие международных санкций. 

По мнению лидеров оппозиционных партий, россияне, которые прибыли из Сочи могли посетить Абхазию и Осетию, чем нарушили бы закон «Об оккупации». Выразившие недовольство грузины, потребовали разобраться в произошедшем и принять меры. 

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#закон
#сочи
#россияне
#меры
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В сентябре откроют движение на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково»
27 июля 2023, 18:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с проверкой в Мытищи, где проверил ход строительства автомобильных дорог.
Дорожные службы завершают монтаж балок на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково».

Строительство данной автодороги является важнейшей составляющей развития транспортной инфраструктуры Мытищинского округа. Ее протяжённость свыше 3,3 км. 

Запуск участка «Осташковское шоссе – деревня Ульянково» улучшит транспортную доступность 40 тысяч человек.

Завершение строительных работ на данном участке автодороги намечается на III квартал текущего года.

Работы также ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог.
#строительство
#дороги
#шоссе
#человек
#дорожные службы
#автодороги
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Московский суд арестовал чеченца, который травил собак в ЖК «Матч Поинт»
27 июля 2023, 18:46

Фото: istockphoto/CBCK-Christine

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор собаконенавистнику, который угрожал перебить всех домашних животных жителей элитного ЖК «Матч Поинт». Уроженец Чечни Ислам Осмаев заключен под арест на 10 суток за мелкое хулиганство.
На заседании суда мужчина заявил, что на площадке во дворе его ребенка якобы покусала собака. Он пытался решит вопрос с управляющей компанией, но ничего не добился, передает телеграм-канал Readovka. Тогда «ответственный гражданин» решил установить на территории комплекса собственные кровожадные правила.

Ислам Осмаев запрещал местным жителям гулять во дворе со своими питомцами. Он обещал перестрелять всех питомцев либо залить их перцовым газом из баллончика. Нескольких собак он успел отравить. Во время переговоров с владельцами собак мужчина набросился на одного из соседей с кулаками. Догхантер также угрожал хозяевам отравленных собак, что отправит их вслед за питомцами.

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#ислам
#собака
#правила
#мужчина
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Продолжается реконструкция путепровода Пироговского шоссе
27 июля 2023, 18:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Специалисты продолжают реконструкцию путепровода через ж/д пути на пересечении Пироговского шоссе с Олимпийским проспектом.
Проезжую часть путепровода через ж/д пути на пересечении Пироговского шоссе с Олимпийским проспектом расширят с 2 до 4 полос. Работы выполнены уже на ​75%, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас сооружаем правую часть путепровода, уже завершили первичный монтаж балок пролётного строения. Планируем переключение движения в сентябре, чтобы приступить к демонтажу левой части», — рассказал руководитель проекта ООО „ИФСК „АРКС“ Артем Борисов.
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Участок Мытищинской хорды строят с привлечением средств инвестора.
#мытищи
#движение
#дороги
#шоссе
#специалисты
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Подмосковные специалисты обменялись опытом с новыми регионами по реабилитации детей-инвалидов
27 июля 2023, 18:33

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Представители Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» встретили гостей из Донецкой Народной Республики с караваем и русско-народными песнями.

Сотрудники центра «Балашихинский» колоритно встретили гостей из новых территорий. Гостям были проведены ознакомительные экскурсии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках встречи, специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации рассказали Главам администрации районов Донецкой республики о методах работы с детьми-инвалидами и поделились лучшими практиками. Много внимания было уделено инновационному оборудованию, которое применяется для лечения и реабилитации детей-инвалидов в Подмосковье. Также, гостям показали как работают узкопрофильные специалисты Центра. 


Межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов «Мироград» стал площадкой для обмена опытом в сфере социального обслуживания.

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#мероприятия
#специалисты
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#подмосковье
#экскурсии
#детская реабилитация
#дети с инвалидностью
#инвалиды
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Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях мигрантов
27 июля 2023, 18:23

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и её аппарат устроили правовое просвещение для представителей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии в России. Об этом сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Миграция – тема важная и актуальная для Подмосковья. Она требует особого внимания, особенно в рамках правового просвещения граждан, которые решили изменить жизнь, переехав в другую страну. Разобраться на месте в рамках закона получается не у всех. Как и в какой срок необходимо встать на миграционный учет, какие у него права и обязанности, что предпринять, если права нарушены, – на эти и на другие вопросы у многих нет ответа», – обратилась Фаевская к участникам мероприятия.
По её словам, одна из задач – повышение правовой грамотности среди мигрантов. Подмосковный омбудсмен предложила обсудить вопросы миграционного законодательства и трудовые права иностранных граждан. 
 
Сотрудники аппарата уполномоченного рассказали о деятельности омбудсмена Подмосковья, о том, в каких случаях и как можно обратиться за помощью, об основных аспектах миграционного законодательства, о правах и обязанностях иностранцев на территории России. 
 
Участники задали актуальные вопросы по поводу школьного и дошкольного образования детей, о предоставлении мер социальной поддержки, трудоустройства.

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Подмосковный омбудсмен рассказала старшеклассникам о правах и обязанностях гражданина.

Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла участие в заседании «Женского движения Единой России».
 
 

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#мигранты
#иностранцы
#омбудсмен
#уполномоченный
#права
#подмосковье
#московская область
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Сеть «Пятерочка» перестала продавать алкоголь в Петербурге
«Пятерочку» в Петербурге лишили лицензии на продажу алкоголя
27 июля 2023, 18:13

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Сеть магазинов «Пятерочка» приостановила продажу алкогольных напитков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу X5 Retail Group.
В компании пояснили, что приостановка продажи алкогольной продукции связана с отзывом лицензии. 

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время, сеть магазинов предпринимает меры для того, чтобы лицензия на реализацию алкоголя была возвращена. 
В 2020 году в магазине сети «Пятерочка» был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетним. В связи с этим, после вынесения штрафа, организация временно лишилась разрешения на продажу алкогольных напитков. 

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#компании
#меры
#лицензии
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В Пушкинском городском округе заметили деревья – сиамские близнецы
27 июля 2023, 18:10

Фото: Комлесхоз МО

Специалисты Московского учебно-опытного лесничества во время пересчёта деревьев столкнулись с редким явлением. Они обнаружили в лесу в Пушкинском городском округе сиамских близнецов среди деревьев, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Берёза и ель плотно срослись корнями и полноценно развиваются, имея один ствол на двоих.
«Деревья разных пород накрепко срослись и переплелись ветвями. В образовавшимся комплексном организме, вероятно, произошло превращение слабого дерева в ветви и сучья более мощного», – пояснил ведущий инженер по лесопользованию Московского учебно-опытного филиала ГКУ Мособллеса Илья Тибуков.
Он подчеркнул, что в природе такое явление встречается нечасто. 
 
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#московская область
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