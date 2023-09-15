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Воробьёв продлил полномочия Забраловой в Совете Федерации

15 сентября 2023, 18:36
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сохранил за сенатором Ольгой Забраловой место в Совете Федерации. Об этом говорится в постановлении главы региона, опубликованном на сайте регионального правительства.

Постановление вступает в силу 15 сентября.

Забралова представляет интересы Подмосковья в верхней палате парламента с мая 2021 года. До этого она работала в правительстве региона.

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#совет федерации
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#андрей воробьёв
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На станции МЦД-4 Железнодорожная установили копию первого российского паровоза
15 сентября 2023, 18:50

Фото: Людмила Михалёва

На станции Железнодорожная четвёртого Московского центрального диаметра установили макет первого российского паровоза. В 1833 году его построили крепостные изобретатели – самоучки Ефим и Мирон Черепановы. Отец и сын работали на Выйском заводе, и паровоз был нужен для перевозки руды.
Макет в натуральную величину установлен в центре зала. Его по оригинальным чертежам выполнили железнодорожники депо Узловая Тульской области. 
 
Над макетом работала команда из 11 мастеров – кузнецов, токарей, фрезеровщиков и электромонтёров. Их фамилии можно найти на памятной доске, вмонтированной в корпус паровоза. 
«К созданию макета паровоза Черепановых мы приступили в феврале. Сделали чертёж, провели расчёты, организовали закупку материалов и начали работу. Это не первый макет, изготовленный сотрудниками депо, но в этот раз мы впервые конструировали его в натуральную величину», – рассказал главный инженер сервисного локомотивного депо «Узловая» Сергей Мельников
Экспонат состоит из цилиндрического котла, двух паровых цилиндров и тендера для перевозки дров и воды. Он изготовлен из лиственницы, пропитанной яхтным лаком. 
 
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#транспорт
#мцд-4
#железнодорожный
#подмосковье
#московская область
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Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС стартовала с Байконура
15 сентября 2023, 18:46

Фото: iStock/dima_zel

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС, который включает четвертого специального корреспондента ТАСС, стартовала с Байконура. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что примерно через 9 минут корабль будет выведен на орбиту. В составе экипажа корабля отправятся к Международной космической станции заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым специальным корреспондентом ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.

Отмечается, что О’Хара вернется на Землю весной 2024 года, а Кононенко и Чуба — в сентябре 2024 года.

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#космонавт
#мкс
#грузовик
#россия
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Собянин рассказал о планах открыть магазины «Сделано в Москве»
15 сентября 2023, 18:43

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Мэр города Москва Сергей Собянин рассказал, что в столице планируется открытие магазинов «Сделано в Москве».
По словам Собянина, более 3 тысяч брендов стали за год участниками программы «Сделано в Москве». Глава города также напомнил, что компании столицы представлены на платформе «сделановмоскве.рф». Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

«Главная задача обновленной программы — продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта. Мы оказываем производителям самую разную поддержку — от рекламы до выставок», — написал мэр.
Он также рассказал, что за 2023 год онлайн-магазин посетило более двух миллионов покупателей. В ближайшее будущее Сергей Собянин планирует открыть физические точки продажи «Сделано в Москве».

Московский глава также добавил, что любые бизнесмены могут стать участниками программы, в том числе самозанятые. 

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#москва
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Ремонт подъездных дорог к подмосковным СНТ планируют завершить в октябре
15 сентября 2023, 18:23

Фото: Минтранс МО

Ремонт подъездных дорог к дачным и садовым товариществам Подмосковья планируется полностью завершить в октябре. В регионе уже обновлено шесть таких дорог общей протяжённостью более 6,4 км, сообщили в региональном Минтрансе.
Работы завершены на подъездных дорогах в Щёлковое, Мытищах, Клину, Дмитрове и Наро-Фоминске. На шести объектах в Домодедове, Сергиевом Посаде, Богородском, Талдоме и Дмитрове ремонт продолжается.
 
Всего для комфорта жителей Подмосковья в этом году отремонтируют 13 подъездных дорог к 53 СНТ. Их суммарная протяжённость превысит 19 км. 
 
В министерстве напомнили, что программа ремонта дорог к садоводческим и дачным товариществам была запущена в Московской области в 2018 году.

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#минтранс мо
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#подмосковье
#московская область
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Захарова заявила о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США
Захарова: доклад HRW показывает «ужасающую картину» с правами человека в США
15 сентября 2023, 17:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает «ужасающую картину» истинного положения дел с правами человека в США. Слова Захаровой опубликованы на официальном сайте ведомства.
«Наши оценки созвучны с выводами доклада «Хьюман райтс уотч», где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя «образцом демократии»», — пояснила Захарова.

В МИД РФ напомнили о том, что США — это единственный член ООН, который не ратифицировал Конвенцию о правах ребенка. Захарова добавила, что в США существуют вопиющие факты, которые подтверждают нарушение прав несовершеннолетних.

По мнению официального представителя МИД РФ, Вашингтон «цинично использует детскую проблематику для дискредитации других стран».

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Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства за выступление в России
15 сентября 2023, 17:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщает ELTA со ссылкой на советника президента Ридаса Ясюлёниса.
Дробязко родилась в Москве, в СССР, а гражданство Литвы получила в 1993 году, в качестве исключения «за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны»«за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны».
«Да, президент сегодня подписал декрет», - прокомментировал ситуацию Ясюлёнис.

Вчера Дробязко прокомментировала решение литовского сейма лишить ее гражданства. Она заявила, что если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство.

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#президент
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#страны
#фигурное катание
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На территории Каширской ЦРБ поселилось беличье семейство
15 сентября 2023, 17:31

Фото: Istockphoto / Andrey Zhuravlev

Территорию Каширской центральной районной больницы облюбовало семейство белок. Об этом сообщается в паблике администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники отдела кадров сделали и повесили для животных кормушку. Теперь к больнице приходит полакомиться целое семейство белок с малышами. 
 
Работники каждый день пополняют кормушку семечками и орехами.

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#подмосковье
#московская область
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Назван регион России, жители которого чаще всего покупают бриллианты
В Петербурге чаще всего покупают украшения с бриллиантами
15 сентября 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Аналитический Центр SOKOLOV выяснил, что Санкт-Петербург стал городом, жители которого наиболее часто покупают украшения с бриллиантами.
Так, в Петербурге доля продаж украшений с драгоценным камнем составила 8,7% от всех покупок.

В топ-5 «бриллиантовых» городов России вошли также Саратов, Ростов-на-Дону, Москва и Ярославль.

Как передаёт «Газета.ру» наименьшие показатели продаж бриллиантов в России зафиксированы в таких городах, как в Омск, Новосибирск, Тюмень, Пермь и Иркутск.

До этого компания АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии наиболее крупный за последнее десятилетие в России алмаз ювелирного качества.

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#санкт-петербург
#город
#украшения
#россия
#статистика
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Оптимизация движения в Мытищах сократила транспортные задержки в три раза
15 сентября 2023, 17:09

Фото: Минтранс МО

Специалисты Минтранса оптимизировали движение автотранспорта в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Для этого на новой дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково поменяли разметку перекрёстка, увеличив его пропускную способность. Транспортные потоки разделили, два пешеходных перехода перенесли ближе к перекрёстку. Для контроля движения на участке поставили камеры и адаптивный светофор. 
 
Благодаря алгоритмам адаптивного управления движением транспортные задержки сократились более чем в три раза. Интенсивность движения на участке новой дороги со стороны Ульянкова увеличилась в два раза – до 2,3 тыс автомобилей в сутки.
 
На Пироговском шоссе светофоры теперь работают в оптимальном режиме. А для регулирования транспортных потоков изменили схему выезда их ЖК «Мытищи Лайт».

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#минтранс мо
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#подмосковье
#московская область
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