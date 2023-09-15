Воробьёв продлил полномочия Забраловой в Совете Федерации

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сохранил за сенатором Ольгой Забраловой место в Совете Федерации. Об этом говорится в постановлении главы региона, опубликованном на сайте регионального правительства.
Забралова представляет интересы Подмосковья в верхней палате парламента с мая 2021 года. До этого она работала в правительстве региона.
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