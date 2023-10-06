Воробьёв проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа и пообщался со студентами

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил после капитального ремонта корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Он также осмотрел лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, пообщался с преподавателями и студентами.
«Сейчас в колледже обучаются 1250 студентов, около половины из них – по ИТ-специальностям. Конкурс серьёзный, шесть человек на место. Ребята могут выбрать одно из 16 направлений обучения. Самые востребованные связаны с программированием, сетевым и системным администрированием, с эксплуатацией беспилотников», – сказал Воробьёв.Он отметил, что 80% студентов после окончания колледжа почти сразу находят работу.
«Многие компании в Подмосковье стараются сотрудничать с нашими колледжами, готовят для себя кадры. Например, с Физтех-колледжем такую коллаборацию ведут Федеральная налоговая служба, оборонные и другие предприятия», – отметил губернатор.Физтех-колледж с ИТ-уклоном открыли в 2020 году. В здании одного из корпусов 1963 года постройки в этом году впервые сделали капремонт. Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября здание открылось. Строители обновили фасад, внутренние помещения и инженерную систему.
«У нас есть целевики от Долгопрудненскгого конструкторского бюро автоматики. В этом году 40 наших студентов были трудоустроены в Долгопрудненское НПП. Сейчас большая потребность в рабочих руках на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Студенты уходят туда на производственную практику и остаются. Практика без отрыва от теории – это фишка дуального обучения», – рассказал директор Физтех-колледжа Алексей Летуновский.Профессию ребята осваивают за три года, специальность – за четыре. Абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений, в том числе информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование.
«Я студент третьего курса, обучаюсь по специальности «эксплуатация беспилотных авиационных систем». Нам рассказывают, какие бывают дроны, учат, как ими управлять, в каких отраслях эксплуатировать. Также мы занимаемся их сборкой и ремонтом. Недавно поступил заказ на сбор дрона для СВО. Нам дали комплектующие, и мы начали работать. На сборку ушло примерно две недели, после чего отправили дрон в зону спецоперации», – поделился третьекурсник Данила Изотиков.Более 80% выпускников этого года, 246 человек, нашли работу по специальности, 213 из них – в компаниях-партнёрах колледжа.
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