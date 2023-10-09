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Воробьёв распорядился не допускать сбоев при включении отопления в Подмосковье

09 октября 2023, 12:30
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Промахов при включении отопления в Подмосковье допускать нельзя, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«По традиции этот процесс занимает определённый период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось. Когда за окном дождь, сильный ветер и низкая температура, особенно ночью, запрос на качественные услуги высок как никогда», – сказал глава региона на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По указу губернатора отопление в Московской области начали давать на прошлой неделе, не дожидаясь похолодания до среднесуточных значений 8 градусов.

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#подмосковье
#московская область
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#губернатор
#отопительный сезон
#отопление
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Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор
Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор Клаудия Голдин
09 октября 2023, 13:06

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год. Об этом сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Сообщается, что премия была присуждена за «углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда».

Напомним, в этом году размер премии составляет порядка одиннадцати миллионов шведских крон, что немного меньше миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин. Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Она получила премию за борьбу против угнетения женщин, а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». 

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#премия
#президент
#женщины
#экономика
#учёный
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Джек Воробей и Терминатор стали коллегами мечты россиян
09 октября 2023, 13:02

Фото: istockphoto.com/Bobislav

Опрос сервиса SuperJob показал, что из киноперсонажей россияне предпочли бы работать с Шерлоком Холмсом, Джеком Воробьём, Железным человеком и Терминатором.
Так, за Шерлока Холмса и Джека Воробья проголосовали 4% и 3% респондентов соответственно, а за Железного человека и Терминатора – по 2%. Столько же процентов людей отметили таких персонажей, как Нео, доктор Хаус и Штирлиц.

Как передаёт RT, в список желаемых коллег россиян вошли Владимир Яковлев из «Полицейского с Рублёвки», профессор Преображенский, Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов, Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер, Тося Кислицына из «Девчат», Миранда Пристли и др.

В исследовании поучаствовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов России.

А аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV, в свою очередь, провёл опрос и выяснил, что 57% жителей Москвы считают себя стильными людьми. Как передают «Вести Подмосковья», в опросе поучаствовали 1 209 жителей крупных городов России. Из них 71% респондентов отметили, что стиль является важным фактором успеха при общении с противоположным полом, а 48% участников призналась, что получает за свой внешний вид комплименты.

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#россияне
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Синоптик Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать потепления
09 октября 2023, 12:57

Фото: istockphoto/Noppasin Wongchum

Температура воздуха в столице повысится до 15 градусов к четвергу, но на улице будет всё также пасмурно и дождливо.
Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Изменения погоды начнутся со среды.
 
«Москва окажется в теплом секторе приближающегося с запада циклона. Воздушные массы уже будут с юго-запада. Во второй половине дня температура повысится до 7-9 градусов», - сказал Вильфанд.
В четверг произойдёт значительное повышение температуры: днём от 10 до 15 градусов. В пятницу прогнозируется около 10 градусов.

Также на этой неделе москвичи столкнутся с минусовой температурой и гололедицей. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, во вторник, 10 октября, в Москве пройдёт кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, будет дождь. При этом ночью температура опустится до нуля — минус 5 градусов Цельсия, а на дорогах возникнет гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец прогнозирует обложные дожди.

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В Одинцове планируют открыть новую школу на 550 человек
09 октября 2023, 12:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

В селе Немчиновке Одинцовского округа продолжается строительство новой школы. На текучий момент готовность здания составляет 50%. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
«Осмотрели сам объект, пообщались с подрядчиком. Общая готовность школы на данный момент — чуть меньше 50 процентов. <…> Достроить объект должны до конца 2023 года. Чтобы успеть к этому сроку, подрядчику необходимо нарастить темпы работ. И именно такую задачу мы ему сегодня поставили в рамках нашего совещания», - рассказал Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Стоит отметить, что школа состоит из начальной школы на первых двух этажах, основной и общешкольных пространств, которые расположены удаленно от учебных кабинетов, что поможет уменьшить потоки учащихся.

Кроме этого, школа будет оснащена физкультурно-спортивной площадкой и зоной отдыха. Также планируется обустроить специализированную остановку для школьного автобуса.


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#московская область
#подмосковье
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Жителей Подмосковья информируют о включении отопления письмами и объявлениями
09 октября 2023, 12:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Подмосковья получат 6 млн писем о запуске отопления в регионе. Помимо этого, в подъездах появилось 129 тыс объявлений, а в СМИ и соцсетях – более 500 публикаций. Такую статистику привёл министр энергетики Московской области Александр Самарин.
«Мы на моменте пуска отопления всегда информируем жителей, где и как они могут узнать, когда будет подано тепло к ним в жилье. С помощью Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья направили 6 млн писем на электронную почту пользователям регионального портала госуслуг», – отметил он на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Самарин также напомнил, что в регионе разработана карта коммунальных услуг. Её уже посмотрели 545 тыс жителей.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#александр самарин
#минэнерго мо
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Воробьёв поручил следить за уборкой подмосковных дорог осенью и зимой
09 октября 2023, 12:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Непогода пришла в Подмосковье. Профильным ведомства необходимо тщательно подготовиться к уборке дорог, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Дороги – это важное направление. И реагенты, и песчаная смесь, и исправность техники как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям. Особое внимание в осенне-зимний период стоит обращать на циклоны, а также продолжать контролировать уборку дорог в цифровом формате», – сказал губернатор на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов. 
 Он добавил, что новые микрорайоны в Люберцах, Химках, Ленинском городском округе, Красногорске и Мытищах также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог.
 
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#дороги
#уборка
#зима
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«Мучиться осталось 48 часов»: москвичам пообещали скорое потепление
Синоптик Шувалов раскрыл, когда в Москву вернётся тепло
09 октября 2023, 12:00

Фото: IStock/Csaba Toth

Холодный ветер, ледяно дождь и низкие температуры уже скоро уйдут из российской столицы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, потепление в Москву нагрянет уже в среду, 11 октября. По прогнозам специалиста, температура прогреется до 9 градусов, а потом продолжит увеличиваться.
«Осталось помучиться недолго – 48 часов. Днём в среду уже подрастёт давление, облака с неба уйдут и солнце прогреет до 7-9 градусов тепла. Ветра не будет. В четверг с юго-западным ветром придёт очередное потепление: 14… 15 градусов. Будет слегка пасмурно, дождь, но тепло мы почувствуем душой и телом», – сказал Александр Шувалов.
В пятницу прогнозируется до 10… 12 градусов. Следующая волна тепла ожидается в воскресенье – температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.

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#москва
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Золотая середина и мудрость: гороскоп для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября
09 октября 2023, 11:38

Фото: IStock/Blazenka Babic

На предстоящей неделе навыки решения конфликтов помогут всем знакам зодиака выйти из сложной ситуации. Как рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко, в делах поможет дипломатия и компромисс, главное — находить золотую середину, не теряя истины из виду.
На неделе с 9 по 15 октября особенно важно слушать доводы собеседника и учитывать различные факторы при принятии решений. Рекомендуется быть в эмоциональном равновесии и не торопиться. В вопросах здоровья можно установить себе новый режим правильного питания, физических упражнений, но без лишней нагрузки. Лучше не есть в плохом настроении. На предстоящей неделе важно позитивное мышление.  

В любви лучше вносить перемены не торопясь. Надо быть мудрыми и добрыми. События могут развиваться медленно, а приятные сюрпризы в любви станут началом более серьёзного чувства.  

Ближайшее кольцевое Солнечное Затмение, ожидаемое 14 октября, сулит благоприятные изменения. В этот день важно избавиться от вредных привычек и излишних вещей, связанных с негативными воспоминаниями. Рекомендуется также поддерживать дома доброжелательную атмосферу и сосредотачиваться на достижении поставленных целей. А чтобы все желания осуществились, астролог рекомендует чётко сфокусироваться на них, записать всё в блокнот. Надо быть уверенными в том, что трудности преодолимы.  

Особые рекомендации для каждого знака зодиака: 

У Овна на предстоящей неделе улучшится настроение, появится стремление к переменам, оптимизм и жизнелюбие.

Тельцу рекомендуется начать откладывать часть дохода для устойчивого благосостояния.

Близнецов ждут положительные перемены в семейной жизни, радостные улучшения.

Рак будет стремиться к физическому и духовному комфорту, созданию уюта в доме. На этой неделе можно побаловать себя покупками.

У Льва возможна влюбленность, романтическое настроение и успех в делах.

Деву ждёт увлечение новым проектом, повышение популярности и протекция.
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Весам нужно акцентировать внимание на здоровье, бережном обращении с собой. Рекомендуется избегать конфликтов.

Скорпион получит заманчивое предложение. Но прежде чем принять его, нужно обдумать все плюсы и минусы.

Стрельца вдохновят новые духовные ценности и перемены в мировоззрении. Хорошее время для обучения.

Козерог почувствует себя увереннее, он получит признание заслуг и поддержку от окружающих, в том числе, от начальства.

Водолей может рассчитывать на поддержку друзей, на предстоящей неделе его ждут небольшие поездки и много общения.

Рыбы нуждаются в уединении для восстановления сил и сохранения секретов в общении.

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В Москве задержали отца ребёнка с СМА, вышедшего с пикетом на Красную площадь
09 октября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/natmint

Дмитрия Бахтина, отца мальчика с СМА, задержали с плакатом на Красной площади.
«Осторожно, Москва» пишет, что мужчина второй раз за месяц вышел на Красную площадь. Он требует оказать его сыну необходимое лечение.
 
Ранее Бахтина уже задерживали и отпускали без протокола. Сейчас мужчина находится в ОВД Китай-город.

Мужчина пытается добиться для сына Миши с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) выдачи швейцарского препарата «Рисдиплам». Родители Миши Бахтина уже 3 года борются за жизнь единственного сына.

Ранее сообщалось, что главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице с сотрясением. Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. У него диагностировано тяжёлое сотрясение мозга.

Симхат-Тора – один из самых радостных праздников еврейского календаря, который празднуется 6 октября вечером.

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#красная площадь
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