Воробьёв распорядился не допускать сбоев при включении отопления в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Промахов при включении отопления в Подмосковье допускать нельзя, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«По традиции этот процесс занимает определённый период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось. Когда за окном дождь, сильный ветер и низкая температура, особенно ночью, запрос на качественные услуги высок как никогда», – сказал глава региона на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.По указу губернатора отопление в Московской области начали давать на прошлой неделе, не дожидаясь похолодания до среднесуточных значений 8 градусов.
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Лора Луганская