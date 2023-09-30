Воробьёв рассказал о ходе работ по восстановлению инфраструктуры в новых регионах РФ

Фото: сайт Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей новых регионов России с Днём воссоединения территорий с РФ и рассказал о ходе восстановления объектов инфраструктуры регионов подмосковными строителями. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Московская область активно помогает регионам восстановить разрушенные объекты инфраструктуры, чтобы местные жители как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни.
Так, за два года подмосковными строителями были восстановлены 108 объектов в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском районах. Там был произведён капитальный ремонт жилых домов, школ, детских садов, больниц и автодорог. В ближайшее время будет закончена работа по восстановлению систем водоснабжения и отопления.
По словам губернатора Московской области, недавно были отремонтированы два моста, пострадавших от обстрелов. Первый – пешеходный мост в Новоазовске, а второй – автомобильный в посёлке Сартана.
Восстанавливаются и учебные заведения. В мариуполе были отремонтированы школа и детский сад, а в Запорожской области было реконструировано целых 146 школ.
В настоящее время проводится благоустройство Приморского парка в Мариуполе.
В планах у Правительства Московской области, произвести ремонт ещё 23 объектов, включающих в себя центральную районную больницу в Тельманово, детский центр, шесть мостов и столько же автодорог.
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Так, за два года подмосковными строителями были восстановлены 108 объектов в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском районах. Там был произведён капитальный ремонт жилых домов, школ, детских садов, больниц и автодорог. В ближайшее время будет закончена работа по восстановлению систем водоснабжения и отопления.
Восстанавливаются и учебные заведения. В мариуполе были отремонтированы школа и детский сад, а в Запорожской области было реконструировано целых 146 школ.
В настоящее время проводится благоустройство Приморского парка в Мариуполе.
В планах у Правительства Московской области, произвести ремонт ещё 23 объектов, включающих в себя центральную районную больницу в Тельманово, детский центр, шесть мостов и столько же автодорог.
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Анастасия Чинкова