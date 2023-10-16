Воробьёв рассказал о масштабной модернизации системы отопления в Химках

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За минувшее лето система отопления в Химках, дававшая сбои в предыдущий отопительный сезон, была серьёзно модернизирована. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Химки мы серьезно модернизировали за это лето. За это время проложены десятки километров новой магистрали по дворам и тротуарам городского округа. Старые все выбросили, новые поставили», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».По его словам, следующим этапом станет благоустройство.
«Где-то уже сделали благоустройство и надеемся, что все это будет работать без каких-либо сбоев. По крайней мере, все работы выполнены в срок», – отметил глава региона.Ранее губернатор заявил, что при включении отопления в регионе не должно быть допущено промахов.
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