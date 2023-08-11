Радио1
Главная / Новости / Общество/ Воробьёв рассказал о повреждениях в Сергиевом Посаде после взрыва

Воробьёв рассказал о повреждениях в Сергиевом Посаде после взрыва

11 августа 2023, 14:04

Фото: пресс-служба губернатора МО/Дмитрий Белицкий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провёл штаб на месте взрыва в Сергиевом Посаде. По его словам, в городе после взрыва на заводе повреждены две школы и спорткомплекс.
«Пострадали 5 объектов инфраструктуры – в том числе 2 школы и колледж. К 1 сентября все восстановим. В спорткомплексе «Луч» в самое ближайшее время проведем экспертизу и займемся восстановлением», - пообещал глава региона.

Он также добавил, что в результате взрыва повреждение получила заводская котельная, из-за чего 12 жилых домов остались без горячей воды. По словам Воробьёва, на сегодняшний день, эти дома временно подключены к мобильной котельной, что позволило вернуть горячую воду жильцам. Постоянное решение по этому вопросу будет принято позже, заключил губернатор.


Также в городе восстановят поврежденные в результате взрыва квартиры и дома, а пострадавшим выплатят денежных компенсации.

Читайте также:

На месте взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде завершен разбор завалов

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

Из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждено более 230 квартир
#губернатор
#школы
#квартиры
#котельная
#колледж
#компенсации
#дома
Читайте нас в
Синоптик Тишковец пообещал аномальную жару в Москве на следующей неделе
11 августа 2023, 14:51

Фото: iStock/Chalabala

После дождливых выходных в Москве на следующей неделе температура воздуха прогреется до 33 градусов жары. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30…+33, что на 10 градусов выше климатической нормы», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, 17 августа такая высокая температура приблизится к рекорду 1954 года. В тот день воздух прогрелся до 33,5 градусов. Однако жара продержится всего пару дней и отступит к выходным, заключил синоптик.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков также рассказал, что погода в московском регионе становится неустойчивой. Виной тому – южный циклон. Жителей Москвы и Подмосковья в предстоящую неделю ожидают грозы и тепло.

Читайте также:

Миколог Дьяков рассказал, где искать белые грибы в Подмосковье

Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья

Солнечная активность достигла двадцатилетнего максимума
#грибы
#жара
#температура
#прогноз
#воздух
#регион
#telegram
Читайте нас в
С космодрома Восточный запустили созданную в Химках станцию «Луна-25»
11 августа 2023, 14:46

Фото: администрация г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников НПО имени С. А. Лавочкина с успешным запуском автоматической станции «Луна-25», созданной на этом предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Поздравляю всех сотрудников! В нашем городе работают талантливые ученые, инженеры, испытатели, которые прославляют Химки далеко за пределами страны. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы реализуем для молодых учёных программу "Социальная ипотека". Так, в этом году 12 сотрудников получат сертификаты на покупку жилья», – отметил Волошин
«Луна-25» отправилась к естественному спутнику Земли с космодрома Восточный. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией оторвалась от стартового стола 11 августа в 2:10.57 по московскому времени.    Разработка совершит посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы. Работа на лунной поверхности продлится в течение одного года.

Ранее станция прошла предполётную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат», который также разработали в НПО имени С.А. Лавочкина. Аппараты создавались с использованием только российских элементов и последних открытий в космическом приборостроении.

«Луна-25» станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Советские аппараты прилунялись в экваториальной зоне Луны. Новой станции предстоит обеспечить посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Возвращаемого аппарата у неё нет. 

НПО имени С. А. Лавочкина также создаёт космические аппараты для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, что будет способствовать динамичному развитию северных регионов России.

Читайте также:
​​​​​
Космонавт Артемьев раскрыл, как начать создание лунной базы

Космонавт Блинов допустил возможность постройки лунной базы в кратере

Стало известно, сколько времени нужно для подготовки человека к полёту на Луну


 

#подмосковье
#химки
#луна
#космос
#наука
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
Сальдо назвал сроки ремонта Чонгарского моста
Сальдо: На ремонт Чонгарского моста потребуется не менее одно-двух месяцев
11 августа 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо сообщил, что ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста займет не менее одного-двух месяцев. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что более быстрому завершению восстановительных работ мешают сложности технического плана.

Губернатор подчеркнул, что специалисты занимаются изучением ситуации, чтобы выработать решения по скорому восстановлению.  

По предварительным прогнозам, ремонт моста завершится через один-два месяца, заявил Сальдо. Руководитель региона сообщил, что повреждение моста не сказалось на снабжении российских войск техникой. 

Читайте также: 

ВСУ подтвердили удары по мостам в Геническе и в районе Чонгара

Сальдо сообщил об уничтожении украинского десанта при попытке высадки на левый берег Днепра

Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мост в Херсонской области
#мост
#губернатор
#ремонт
#специалисты
#всу
Читайте нас в
Космонавт Артемьев раскрыл, как начать создание лунной базы
Космонавт Артемьев: «Начать надо с разведывательных миссий»
11 августа 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/Nastco

Космонавт Олег Артемьев заявил, что процесс создания лунной базы, в первую очередь, следует начать с разведывательных миссий.
«Начать надо с разведывательных миссий. Надо посмотреть, прилететь туда, прилуниться, отработать этот этап, вернуться к тому, что мы когда-то умели, то есть научиться прилуняться. Ну и затем, конечно же, исследовать то место, где в будущем может быть эта лунная база», — сказал в беседе с RT Артемьев.

Он уточнил, что роль подобных разведывательных миссий состоит, в том числе, и в том, чтобы вообще понять, целесообразно ли строить на Луне базу.

До этого, космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил, что построить лунную базу в кратере действительно реально.

Читайте также:

Космонавт Блинов допустил возможность постройки лунной базы в кратере

Стало известно, сколько времени нужно для подготовки человека к полёту на Луну

В Хабаровском крае обнаружили упавшие ступени ракеты с аппаратом «Луна-25»
#луна
#космонавт
#база
#ракеты
#космос
Читайте нас в
Мединский сообщил о подготовке пособия по военной истории для 5-11-х классов
11 августа 2023, 14:22

Фото: РИА/Мария Девахина

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что дополнительное пособие по военной истории для учителей 5-11-х классов готовят в РФ. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».
По словам Мединского, в новом учебнике Истории России для 11-х классов параграф «Минские соглашения — что это было» был написан после откровений Ангелы Меркель.

«Мы не останавливались на чисто военных аспектах войсковых операциях. Об этом надо будет писать потом», — подчеркнул председатель РВИО.

Напомним, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о появлении нового учебникв истории для 5-9 классов в 2024 году. Уже в сентябре этого года в старшие классы российских школ поступят новые учебники истории, которые, по словам министра, помогут детям лучше понять причины проведения специальной военной операции на Донбассе.

Читайте также:

Кравцов: в России до конца 2025 года появятся государственные учебники по всем предметам

В учебниках по Истории переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах

Кравцов: В 2024 году появится новый учебник истории для 5-9 классов
#соглашения
#учебник
#сергей кравцов
#операции
#минпросвещения
#школа
Читайте нас в
Синоптики раскрыли, когда в Москву и Подмосковье снова придёт тепло
Синоптик Старков рассказал, когда в Москву и Подмосковье снова придёт тепло
11 августа 2023, 14:16

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Погода в московском регионе становится неустойчивой. Виной тому – южный циклон. Как рассказал «Радио 1» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, жителей Москвы и Подмосковья в предстоящую неделю ожидают грозы и тепло.
По словам синоптика, облачная погода, дожди разной интенсивности, а иногда и грозы жителям Московской области стоит ожидать в пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни будет бушевать ветер, но температура будет на уровне +25 градусов.
«В начале следующей недели похолодает, циклон заполнится и волна тепла, которую он усиливает своим выдвижением на север, рассыпемся, температура вернётся в рамки климатической нормы: в понедельник, вторник справедливо ожидать 22-24 градуса тепла. Затем на погоду будет влиять область повышенного давления, погода стабилизируется и температура вернётся к тёплым и очень тёплым значениям, и мы вправе опять рассчитывать на +25… +27 градусов», — сказал Леонид Старков.
Специалист подчеркнул, что новой волны жары в 30 градусов жителям столичного региона ожидать не стоит. 

Читайте также:

Гидрометцентр: В Московском регионе – жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы

Солнечная активность достигла двадцатилетнего максимума

Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
#погода
#температура
#гидрометцентр
#прогноз
#ветер
#циклон
#дожди
Читайте нас в
Воробьёв: поврежденные при взрыве квартиры в Сергиевом Посаде будут восстановлены
11 августа 2023, 13:53

Фото: пресс-служба губернатора МО/Дмитрий Белицкий

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Сергиевом Посаде проводится штаб на месте взрыва. По его словам, в ближайшее время поврежденные в результате ЧС квартиры и дома будут восстановлены.
«Нужно как можно скорее вернуть город к нормальной жизни, восстановить дома и инфраструктуру. По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения», - рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что все будет восстановлено в ближайшее время. Назначены специальные бригады для осмотра пострадавших квартир. Все повреждения будут устранены.

Также Воробьёв отметил, что при взрыве пострадали 184 автомобиля. По его словам, владельцу пострадавшего авто необходимо написать заявление на имя главы муниципалитета. Далее он получит направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба. После чего ему будет выплачена соответствующая компенсация.

При этом некоторые машины можно будет перемещать только после осмотра сотрудниками правоохранительных органов. Однако губернатор отметил, что процедуры в рамках уголовного дела будут максимально ускорены, для того, чтобы можно было оперативно начать оценку нанесенного ущерба.

Кроме того, по словам главы Московской области, семьям погибших при взрыве выплатят по два миллиона рублей. Денежная компенсация полагается и всем пострадавшим при ЧС.

Читайте также:

На месте взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде завершен разбор завалов

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

В Сергиевом Посаде остановлены поиски без вести пропавших
#губернатор
#поиски
#город
#авто
#компенсация
#чс
#заявление
#дома
#машины
Читайте нас в
В Подмосковье оборудуют новый веломаршрут «Дубненская кругосветка»
11 августа 2023, 13:51

Фото: официальный сайт министерства благоустройства Московской области

Проект нового подмосковного веломаршрута «Дубненская кругосветка» начнёт реализовываться уже в этом году.
Веломаршрут «Дубненская кругосветка» будет проходить вокруг подмосковной Дубны. Протяжённость маршрута составит 30,5 километров. 

Специалисты скоро приступят к строительным работам первого этапа участка нового веломаршрута. В рамках первого этапа оборудуют 12 километров велодорожки. Завершить первый этап планирует в следующем году. Следом специалисты приступят ко второму этапу, в ходе которого оборудуют оставшиеся 18,5 километров маршрута. 

Все подмосковные веломаршруты отмечены на Яндекс.Картах. Для того, чтобы найти удобный для себя путь, надо отметить начало и конец маршрута, и сервис подберет путь, подходящий для путешествия на велосипеде, без опасных участков, скоростных магистралей и лестниц.

Читайте также: 

На обустройство веломаршрутов в Подмосковье выделили 174 млн рублей. 

Новые веломаршруты появились в Подмосковье.

Андрей Воробьев призвал глав округов обращать внимание на моменты, требующие изменений.
#подмосковье
#андрей воробьёв
#строительство
#дубна
#велодорожки
#яндекс
#сервис
#путешествия
Читайте нас в
Космонавт Блинов допустил возможность постройки лунной базы в кратере
11 августа 2023, 13:49

Фото: istockphoto.com/Elen11

Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил, что построить лунную базу в кратере действительно реально.
«Может быть и да, но для того, чтобы все объекты доставить именно в этот кратер, необходимо обеспечить большее пространство для того, чтобы обеспечить мягкую посадку и в дальнейшем транспортирование груза при помощи уже больших грузоподъёмных механизмов», — пояснил в беседе с RT Блинов.

До этого Космонавт Олег Артемьев назвал срок в пять лет достаточным для того, чтобы подготовить человека к полёту на Луну и соответствующей работе там. Кроме того, по словам специалиста, для работы на спутнике Земли человеку необходимо образование геолога, а также профессиональные знания в области вулканологии.

Читайте также:

Стало известно, сколько времени нужно для подготовки человека к полёту на Луну

В Хабаровском крае обнаружили упавшие ступени ракеты с аппаратом «Луна-25»

В «Роскосмосе» допустили строительство лунной базы Россией и Китаем
#космос
#космонавт
#станция
#наука
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников