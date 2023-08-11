Воробьёв рассказал о повреждениях в Сергиевом Посаде после взрыва

Фото: пресс-служба губернатора МО/Дмитрий Белицкий
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провёл штаб на месте взрыва в Сергиевом Посаде. По его словам, в городе после взрыва на заводе повреждены две школы и спорткомплекс.
«Пострадали 5 объектов инфраструктуры – в том числе 2 школы и колледж. К 1 сентября все восстановим. В спорткомплексе «Луч» в самое ближайшее время проведем экспертизу и займемся восстановлением», - пообещал глава региона.
Он также добавил, что в результате взрыва повреждение получила заводская котельная, из-за чего 12 жилых домов остались без горячей воды. По словам Воробьёва, на сегодняшний день, эти дома временно подключены к мобильной котельной, что позволило вернуть горячую воду жильцам. Постоянное решение по этому вопросу будет принято позже, заключил губернатор.
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Элина Позднякова