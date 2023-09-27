Воробьёв рассказал об успехах «Воспитателя года России» Дарьи Глебовой

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«Она помогает раскрыться каждому ребёнку, поддерживает интересы, активность, инициативность, чтобы дети могли учиться самостоятельно. Даша постоянно развивается, повышает квалификацию, а в этом году стала «Воспитателем года России». Теперь в следующем году конкурс пройдет в Подмосковье», – написал губернатор в своём телеграм-канале.Он напомнил, что 27 сентября в стране отмечается День воспитателя. В Подмосковье – более 35 тыс дошкольных работников, 1920 дошкольных отделений и 183 детсада, добавил Воробьёв. Он поблагодарил воспитателей за их труд, пожелал успехов и добра.
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