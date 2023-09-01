Воробьёв рассказал Путину о развитии системы образования в Подмосковье

В этом году подмосковные школы приняли на 45 тыс учеников больше, чем в 2022-м. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал 1 сентября Владимиру Путину в рамках прямых включений из российских школ.
Президент открыл по видеосвязи самую большую школу в Подмосковье – образовательный центр «Багратион» на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада».
Он также напомнил, что в Подмосковье открывают и развивают образовательные центры. Сегодня, в День знаний, был открыт технолицей им. Долгих.
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«Спасибо, что в День знаний мы имеем возможность рассказать об очень большой образовательной системе Московской области. У нас обычно каждый год идёт в школу на 40 тыс учеников больше, в этом году – на 45 тыс. Первоклашек у нас – 120 тыс, в прошлом году было 112 тыс. Мы в этом году открыли 27 школ и 17 детских садов. А всего годовая программа предполагает открытие 40 школ и 25 детсадов», – сказал глава региона.
«Хочу сказать слова благодарности за поддержку. Два года назад вы одобрили модернизацию образовательных центров. Это Дубна, Долгопрудный, Одинцово. И сегодня мы открыли технолицей им. Долгих. Все эти образовательные центры предполагают использование самых современных методик в образовании», – отметил Воробьёв.Отдельной темой он назвал поиск педагогических кадров для подмосковных школ.
«Мы ищем учителей. У нас текучка по учителям крайне низкая, но, если мы открываем новые образовательные учреждения, ясно, что нужно из искать», – сказал губернатор.Он поблагодарил президента за проект по капремонту школ и заявил, что в Подмосковье каждый год обновляют более 60 школьных зданий.
«Благодаря тому, что это президентский проект, мы ремонтируем школы, которые были построены в 1960 – 1970 годах. Таких школ мы каждый год ремонтируем более 60», – проинформировал Воробьёв.К новому учебному году Московская область готова, заключил губернатор.
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Лора Луганская